Así es la nueva pista de 'pump track' del concello de Mondariz

El Concello de Mondariz está de estreno: Esta misma semana inauguró su nueva pista de pump track para los amantes del ciclismo y los deportes urbanos. Lo anterior, entre otras dotaciones, fue posible gracias a una inversión de más de medio millón de euros.

No fue el único servicio impulsado en los últimos tiempos por la Diputación de Pontevedra en colaboración con el Consistorio, ya que también se creó una nueva zona deportiva en As Lagoas y se mejoraron las piscinas municipales. "Nós sempre dicimos que somos a provincia do deporte e Mondariz é un claro exemplo", aseguró Luis López, presidente provincial.

En total, en la nueva área de deporte urbano el organismo provincial invirtió 392.000 euros -en el marco del programa ReacPon-, además de 112.000 euros del Plan Concellos y una ayuda de 70.000 euros para mejoras en la parcela. Está dotada de una pista polideportiva de fútbol, de balonmano y baloncesto; así como otras instalaciones para practicar skate, escalada, y calistenia.

Por otro lado, a través del programa PON2030, Diputación y Concello firmaron un convenio para la creación de una nueva zona deportiva en el entorno del campo de fútbol de A Lagoa.