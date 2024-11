'El Pingüino': cuándo se estrena y dónde ver en España el último episodio de la miniserie y spin-off de 'Batman'

Después de acompañarnos durante varias semanas, El Pingüino está a punto de despedirse con su final de temporada. Un desenlace explosivo y que sin duda promete estar a la altura de la que ya es una de las mejores producciones del Universo DC.

Hasta ahora hemos visto a los dos grandes antagonistas enfrentarse entre ellos para hacerse con el control de Gotham y solo queda por ver quién quedará en pie al final del camino.

Creada por Lauren LeFranc (Agentes de S.H.I.E.L.D.) y Craig Zobel (La caza); producida por Matt Reeves (The Batman), Dylan Clark, Colin Farrell y Lauren LeFranc; y protagonizada por Colin Farrell y Cristin Milioti, entre otros, El Pingüino cuenta la historia de Oswald "Oz" Cobb, también conocido como El Pingüino, explorando su despiadado ascenso al poder tras la muerte de uno de los grandes señores del crimen de Gotham.

Así es 'El Pingüino'

Tráiler de 'El Pingüino'

Partiendo de la película dirigida por Matt Reeves The Batman, más centrada estéticamente en el cine negro de detectives y en la lucha de Bruce Wayne por la justicia, El Pingüino adquiere un tono diferente, más relacionado con el cine de gánsters.

Hasta ahora, la serie ha narrado una historia de luchas de poder entre la mafia y los diferentes bandos de criminales, comenzando con el asesinato de Falcone y adentrándose en el violento universo escondido bajo la superficie de Gotham. Allí, Oz busca reclamar su lugar y llegar a lo más alto.



Además de destacar por la interpretación de Colin Farrell como el villano de Batman, la serie también presenta a un personaje icónico de los cómics. Se trata de Sofia Falcone, también conocida como la asesina en serie "El Verdugo" -que cambiará de género con respecto al material original-.

De esta manera, El Pingüino es el estudio en profundidad de ambos personajes y también un retrato a la altura del que siempre ha sido uno de los enemigos más emblemáticos de Batman, que ahonda en sus orígenes y en lo que esconde bajo esa capa de frialdad y oscuridad.

'El Pingüino'

Por otro lado, El Pingüino también ha destacado por la conexión de que tendrá con la próxima secuela The Batman Parte 2, que tiene previsto estrenarse en 2026.

Cuándo se estrena el final

Tal y como ha ocurrido hasta ahora con el resto de la temporada, el octavo y último capítulo de El Pingüino estará disponible la mañana del 11 de noviembre en el catálogo de Max.

¿Tendrá segunda temporada?

Colin Farrell en una escena de 'El Pingüino'

Aún se desconoce si la serie será renovada por una temporada 2 o si se quedará como una miniserie con un número limitado de episodios, pero lo que está claro es que será complicado convencer a Colin Farrell para que vuelva a interpretar al personaje.

En una entrevista reciente con Total Films, Farrell puso en duda su continuidad en el proyecto, contando que lo peor de encarnar el personaje de Oswald Cobblepot es tener que "ponerse ese puto traje y esa puta cabeza".

"No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba y lloriqueaba a cualquiera que me escuchara, diciendo que quería que se acabara de una puta vez", reconoció el actor.

Formar parte de la historia de El Pingüino le hizo sentir un "privilegiado", reconoció. Sin embargo, no está seguro de su continuidad en una posible segunda temporada de la serie o segunda parte de la película The Batman.

"No es que no supiera quién era, ni que estuviera saliendo a quemar coches ni nada, pero si coges lo que creó Matt Reeves, y luego lo que hizo Lauren y lo que hizo Mike y lo juntas, fue una experiencia muy potente", explica el actor, sobre el trabajo de la showrunner y del diseñador de maquillaje.

Según relató Farrell, la showrunner de la serie le preguntó si, en el caso de "encontrar una forma que tuviera sentido", se lo pensaría. "Yo respondí: 'absolutamente' y tal vez, en un año, lo haría. Pero cuando terminé, estaba como: ‘No quiero volver a ponerme ese puto traje y esa puta cabeza nunca más", aseguró.