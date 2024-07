La serie basada en el mejor libro del siglo XXI: esta joya europea es una de las mejores adaptaciones de la historia

El prestigioso diario The New York Times ha publicado una ambiciosa lista: los 100 mejores libros del siglo XXI, para la que ha tenido en cuenta la valoración de más de 500 novelistas, escritores de no ficción, poetas, críticos, académicos, editores de libros, traductores, libreros, bibliotecarios y otras luminarias de la literatura, entre los que se cuentan Stephen King, Claudia Rankine, James Patterson, Roxane Gay, Marlon James, Sarah MacLean o Min Jin Lee.

El resultado es un variado listado que propone los libros más importantes e influyentes de estos primeros 25 años de siglo, en el que los encuestados tuvieron la libertad de definir lo que para ellos significaba "mejor". Para algunos, dice el diario, significaba simplemente "favorito". Para otros, significaba libros que perdurarían durante generaciones.

El puesto número uno lo ocupa La amiga estupenda, el primer volumen de lo que se convertiría en la fascinante serie de cuatro libros de novelas napolitanas de Elena Ferrante, "uno de los principales ejemplos de la llamada autoficción", dice The New York Times. "Leer esta novela intransigente e inolvidable es como montar en bicicleta sobre grava: Es arenosa, resbaladiza y angustiosa, todo al mismo tiempo".

'La amiga estupenda'

'La amiga estupenda', la serie

La colección de cuatro libros de esta saga sido llevada a la pantalla en una serie producida por la televisión pública italiana en colaboración con HBO, que hasta la fecha ha estrenado tres temporadas que adaptan las tres primeras novelas, y que tiene pendiente de estreno la cuarta y última entrega, que llegará a Max este otoño.

La serie empieza como el libro, en la actualidad, con Elena respondiendo la nerviosa llamada del hijo de Lila que pregunta por su madre, desaparecida sin dejar rastro. Elena no sabe dónde está, pero no se altera ni se preocupa porque entiende que ha desaparecido voluntariamente. Sin embargo, no puede evitar enfadarse con ella. Elena enciende entonces el ordenador para escribir la historia de su amistad, un viaje que recorre seis décadas.

La amiga estupenda es la narración de una mujer que a sus 60 decide volver a recorrer todos los pasos que marcaron su vida, una vida que empezó el día en el que conoció a Lila, y que desde entonces siempre fue paralela a la suya. Lila fue su contrapunto y el espejo en el que se miraba; la inspiró y le hizo ver y creer que podían ser más de lo que el barrio tenía escrito para ellas. Lila fue su musa.

El primer libro, al igual que la primera temporada de la serie, presenta a dos niñas que crecen en un barrio pobre y violento en la Nápoles de la posguerra: la diligente y obediente Elena y su carismática y alocada amiga Lila, que a pesar de su feroz inteligencia está aparentemente limitada por los escasos medios de su familia.

A partir de ahí, en las temporadas siguientes, la historia se expande abarcando ideas sobre arte y política, clase y género, filosofía y destino, todo ello a través de un enfoque dedicado a la conflictiva y competitiva amistad entre Elena y Lila a medida que se convierten en complicadas adultas.

'La amiga estupenda'

Una de las mejores adaptaciones de la historia

La adaptación de la saga Dos amigas de Elena Ferrante retrata la fascinante historia de una compleja amistad. Una historia ambientada en un Nápoles violento, miserable, misógino y con marcadas diferencias de clase es la cultura que sentó las bases de obras como El padrino, pero contada desde un punto de vista femenino.

Es una historia de coming of age en un entorno hostil que enfrenta a Lenù y a Lila a situaciones muy difíciles, muchas veces traumáticas, en las que cada relación está retratada como una negociación constante con el poder que posee el varón.

Y su amistad está en el centro de todo, con una dinámica cambiante y competitiva en la que cada una puede ser fuente de frustración, por representar aquello a lo que aspiran y no pueden tener, pero, sobre todo, como inspiración y admiración mutua.

La complejidad de esa relación es el mayor mérito de novela y serie, en cuyas narraciones lector y espectador asumen que Lila es la amiga estupenda, hasta ella que se refiere así a Lenù. Ambas lo son.