Acaba de llegar a Prime Video y es lo más visto en España: un thriller con Richard Madden y Joseph Gordon-Lewitt

Puede que nadie tuviera el día del estreno de Killer Heat marcado en la agenda, pero algo tendrá el último estreno de Prime Video que ha conseguido entrar directamente al número uno de películas más vistas en la plataforma en su primera semana en el catálogo sin que hubiera expectación por su llegada.

Quizá fueron sus protagonistas, Joseph Gordon-Levitt (The Trial of the Chicago 7), Richard Madden (Juego de tronos) y Shailene Woodley (Big Little Lies). Tal vez el que adapte un relato de Jo Nesbø o simplemente el hecho de ser una novedad, pero en cualquier caso, hubiese una estrategia o no, la películaha conseguido llamar la atención de los espectadores.

Este thriller psicológico de misterio está dirigido por Philippe Lacôte (Night of the Kings) y basado en la novela corta El hombre celoso (publicada en España por DeBolsillo) de Jo Nesbø. La película sigue a Nick Bali (Gordon-Levitt), un investigador privado estadounidense que trabaja en Grecia.

Bali es contratado por Penélope (Shailene Woodley), la cuñada de un joven magnate naviero, Leonidas Vardakis (Richard Madden), quien ha fallecido en un aparente accidente de escalada en la isla de Creta. Penélope sospecha que su muerte no fue accidental y pide a Nick que investigue.

A pesar de lo que puede sugerir el título, Killer Heat se apoya más es la tensión psicológica entre los personajes que en la acción física. Las dinámicas de poder y los conflictos internos y emocionales son lo que realmente impulsa la trama, haciendo de esta una película más introspectiva que un típico thriller de crimen o acción.

'Killer Heat' | Tráiler

La dirección de Philippe Lacôte captura la atmósfera sofocante del ambiente y los complejos sentimientos de los protagonistas. También tiene un toque clásico de cine negro moderno.

La película fue rodada en Grecia y aprovecha al máximo la luz y el paisaje mediterráneo al tiempo que transmite bien la sensación de aislamiento y claustrofobia emocional que experimentan los personajes.

Otros trabajos de Jo Nesbø

Este autor noruego es reconocido por sus intrigantes novelas de crimen y suspense. Es famoso por la serie protagonizada por el detective Harry Hole, que incluye títulos como El muñeco de nieve, Los fantasmas y La leona. Su obra ha sido aclamada tanto por la crítica como por los lectores, consolidándolo como uno de los autores más vendidos en el género de novela negra.

Una de las adaptaciones más conocidas es El muñeco de nieve, que se convirtió en una película en 2017. También se ha adaptado Cazador, y algunas de sus historias han sido transformadas en series de televisión, como Harry Hole en Noruega.