Muere Michael Newman, actor de 'Los vigilantes de la playa', socorrista y bombero en la vida real, a los 67 años

Michael Newman, actor de la serie Los vigilantes de la playa, socorrista y bombero en la vida real, ha fallecido a los 67 años tras convivir durante casi dos décadas con la enfermedad de Parkinson.

Matt Felker, quien dirigió la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun, y amigo cercano, informó de que el actor murió "por complicaciones cardíacas" en la noche del domingo 20 de octubre "rodeado de su familia y amigos" en el Ronald Reagan UCLA Medical Center.

"Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y él me miró y, en su estilo típico, me dijo: 'Llegas justo a tiempo'", explicó Felker a PEOPLE.

Michael Newman en 'Los vigilantes de la playa'

"Esta enfermedad terminal me ha dado mucho tiempo para pensar, algo que quizá no quería, pero que me ha aportado sabiduría", dijo Newman a la revista People en una entrevista publicada hace dos meses.

Newman, nacido en Los Ángeles, llegó a competir en Iron Man y también fue bombero. Medía 1,90 m y pesaba 80 kg en su mejor momento. Era el único miembro del reparto de Los vigilantes de la playa que había trabajado como socorrista en el condado de Los Ángeles, donde trabajó durante dos décadas antes de entrar en la serie.

Mantuvo su trabajo en una estación de extinción de incendios mientras trabajaba como actor. Cuando terminó, continuó con su trabajo hasta que se jubiló después de 25 años, según PEOPLE. Durante la serie nunca dejó de trabajar como bombero.

Empezó en la serie de David Hasselhoff como doble de acción y asesor técnico. "Como daba el pego, mi compañero Greg Bonnan [cocreador de la serie] me pidió que apareciera en una cinta publicitaria para vender el concepto", recuerda Newman en el libro de 2007 Hometown Santa Monica, según recoge The Hollywood Reporter.

"No podía pagarme, pero me prometió que si se emitía, me daría un papel". Newman participó en el telefilme piloto de 1989 Baywatch: Pánico en el muelle de Malibú y en el primer episodio de la serie, en la que apareció sin acreditar en la mayoría de las primeras entregas.

A medida que la serie avanzaba, Newman hacía acrobacias en el agua que nadie más podía hacer y ofrecía consejos a los guionistas sobre las escenas de rescate; todo eso acabó consiguiéndole escenas con diálogos.

"Básicamente empecé como doble, y tras siete años fuera de los créditos iniciales, por fin me ungieron y me permitieron estar al frente de la serie", contó el actor. Él y Hasselhoff abandonaron la serie después de la décima temporada, ambientada en Hawai; la serie sólo duró una temporada más.

Newman también participó en tres episodios de la serie sindicada Baywatch Nights en 1996 y en la película de 1998 Baywatch: Trueno blanco en Glacier Bay.

Diagnosticado a los 50 años, Newman habló sobre cómo vivir con la enfermedad de Parkinson en un documental dirigido por Felker. Pasó los últimos años recaudando dinero con la Fundación del actor Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el párkinson.