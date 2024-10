Tiene solo 3 episodios y es la mejor adaptación de Nancy Mitford: una sofisticada serie de época con Lily James

Las series británicas de época tienen un encanto especial. No en vano, porque BBC tiene décadas de experiencia adaptando sus clásicos literarios. Uno de sus mejores ejemplos de los últimos años es una miniserie que quizá ha pasado un poco desapercibida para los fans del género: A la caza del amor (The Pursuit of Love), pero ya sabéis que nunca es tarde si la serie es buena.

Basada en la novela homónima de la autora Nancy Mitford, la miniserie, ambientada desde la década de 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial, sigue en tres episodios a Lily James (Pam y Tommy) y Emily Beecham (Cruella), que interpretan a Linda Radlett y Fanny Logan, dos primas que comparten su deseo irrefrenable por empezar a vivir.

Linda es impulsiva e inconformista y busca el romance perfecto. Fanny, por su parte, es más reflexiva y prudente y aspira a una relación sólida y realista. Ambas desafían lo que se espera de ellas como mujeres en los años 20 y están dispuestas a lanzarse de cabeza a todas las experiencias, en una época en la que las oportunidades para su género eran limitadas tanto por su familia como por la sociedad.

En el reparto acompañan a las dos protagonistas actores de la talla de Andrew Scott (Fleabag), como Lord Merlín, un excéntrico aristócrata amigo de la familia, queer y amante del arte; Dominic West (The Crown), en el papel de Matthew Radlett, el estricto padre de Linda y tío de Fanny; y Dolly Wells (Drácula), que interpreta a la tía Sadie, encargada de criar a Fanny en ausencia de su madre.

Emily Mortimer, actriz que conocemos por títulos como The Newsroom o La librería, también como creadora y protagonista de esa pequeña joya llamada Doll & Em (que desde aquí reclamamos para el catálogo de streaming en alguna plataforma), se estrena con paso firme y seguro en la dirección de esta miniserie y, visto el resultado, solo podemos esperar que continúe explorando este camino.

'A la caza del amor'

Desde la primera escena hasta la última, Mortimer capta con una mirada contemporánea, enérgica y sofisticada las luminosas viñetas de esta historia de amistad y romance en período de entreguerras.

También consigue despertar en el espectador la nostalgia por lo no vivido y disfrutar con el grácil sentido del humor con el que Nancy Mitford, la autora de la obra en la que se basa, satiriza la frivolidad de la aristocracia de la época y los movimientos políticos que se fraguaban en las décadas previas a la segunda guerra mundial.

El mundo de Nancy Mitford

Esta destacada escritora británica, nacida el 28 de noviembre de 1904 en Londres, provenía de una familia aristocrática y fue la mayor de seis hermanas, muchas de las cuales también se hicieron famosas.

Mitford es conocida por sus novelas que retratan la vida de la alta sociedad en Gran Bretaña y Francia, así como por su aguda crítica social y su ingenio. Su obra más reconocida es A la caza del amor, que explora las complejidades del amor y las relaciones en un contexto aristocrático y se basa en gran medida en su propia familia y experiencias.

'A la caza del amor'

La novela, publicada en 1945, es considerada semiautobiográfica y refleja las vivencias de Mitford y su excéntrica familia de clase alta. La protagonista, Fanny, narra las peripecias de sus primos, los Radlett, quienes son una representación de los Freeman-Mitford, su familia real.

Los personajes y las situaciones en la historia son inspirados por miembros de su familia y sus relaciones. Por ejemplo, el personaje de Uncle Matthew está basado en su padre, Lord Redesdale, y las dinámicas familiares que se presentan son una forma de explorar las costumbres y los escándalos de la sociedad británica de su época.

Todo esto hace que la novela no solo sea entretenida sino también en una crítica social sobre la aristocracia británica.

Lo mismo ocurre con la serie, que hará las delicias de fans de las ficciones de época en general y de Los Bridgerton en particular, pero con ese aire tan especial que solo las series británicas son capaces de conseguir. Todos los ingredientes de A la caza del amor funcionan en perfecta armonía.