Qué fue de los Winklevoss, los gemelos a los que Zuckerberg les robó la idea de Facebook

En 2002, Cameron y Tyler Winklevoss, gemelos estudiantes en Harvard, en compañía de su compañero de clase Divya Narendra tuvieron una idea innovadora: crear una red social con la que estudiantes de su universidad pudieran conectar de manera online.

Su plan era que se expandiera a otras universidades a nivel nacional. Dicha red social recibiría el nombre de ConnectU. Sin embargo, la historia acabó siendo algo muy diferente a lo que los gemelos tenían en mente cuando decidieron unir al proyecto a un informático que les ayudase con la programación, Mark Zuckerberg.

Antes de que ConnectU saliese a la luz, Zuckerberg sorprendía en 2004 a los estudiantes de Harvard con Thefacebook, la versión primitiva de la red social que hoy en día conocemos todos.

Winklevoss-Zuckerberg

Los gemelos Winklevoss acusaron a Zuckerberg de robarles el código de programación de ConnectU para su propio beneficio así como de retrasar su proyecto en común.

Con el éxito que alcanzó Facebook (ahora sin el the gracias a Sean Parker), los Winklevoss no se quedaron de brazos cruzados y decidieron ir a juicio contra Zuckerberg. El juicio, que es una escena clave en su adaptación cinematográfica La red social con el ya cancelado Armie Hammer como los gemelos, se saldó con un pago de 20 millones de dólares y acciones de Facebook valoradas en 45 millones de dólares para Cameron y Tyler.

En la película el rol de los gemelos se acaba aquí. Sin embargo, estos vivieron su propia historia después de su choque con Zuckerberg. Encontraron su mina de oro lejos de la red social: el bitcoin.

Bitcoin

Su primer encuentro con el bitcoin llegó años después tras participar en los JJOO de Pekín 2008, obtener un máster de administración de empresas en Oxford y fundar la inversora Winklevoss Capital Management. Más específicamente fue durante sus vacaciones en Ibiza en 2012 que se toparon con la criptomoneda.

Los gemelos Winklevoss durante los JJOO de Pekín 2008. Redes sociales

Cameron y Tyler se dieron cuenta que el dinero era la red social definitiva, y que el Bitcoin estando libre de un control del banco central era una oportunidad de oro. Los gemelos vieron que podrían tener entre manos una inversión mayor que Facebook.

Por aquel entonces cada moneda tenía un valor de ocho dólares por lo que para mayo de 2013, los gemelos invirtieron millón y medio de dólares en BitInstant, un intercambiador que cobraba una tarifa para cambiar dólares en Bitcoins en minutos. BitInstant por aquel entonces llegó a representar el 30% de todas las compras de Bitcoin.

Sin embargo, su negocio se esfumó después de que se descubriese que algunas de las compras que se realizaban en su plataforma era para blanquear dinero para los traficantes de droga y que llevó a su director general Charlie Shrem a prisión.

Nacimiento de Gemini

A pesar de su tropiezo inicial, los Winklevoss todavía creían en el Bitcoin por lo que compraron el 1% de todo el Bitcoin en circulación. Es decir, 120.000 Bitcoins, lo que equivaldría a 11 millones de dólares. No obstante, no se querían limitar a poseer el Bitcoin sino a controlar el mercado. O mejor dicho crearlo.

Por ello para 2015 fundaron Gemini, su propio intercambiador de criptomonedas. El mundo de las criptos carecía de cualquier regulación y era una aventura llena de riesgos por lo que los gemelos con su intercambiador trataban de traer orden. Se acababa el Antiguo Oeste y abrían paso a un mundo civilizado de las criptos.

Gemini a diferencia de otros negocios de las criptomonedas traía confianza, aseguraba depósitos y mantenía todo seguro. Hicieron el Bitcoin más accesible a los inversores. Era como una bolsa de valores pero para monedas digitales.

Así para 2017 su inversión inicial de 11 millones de dólares había cobrado un valor de más de mil millones de dólares. Una fortuna que los gemelos decidieron reinvertir en su negocio para expandirlo e impulsar la adopción de las criptomonedas.

Los gemelos Winklevoss promocionando un evento de Gemini. Redes sociales

A día de hoy Gemini ofrece 33 criptomonedas, entre ellas su propia moneda, el Gemini Dollar, una moneda estable y vinculada al dólar estadounidense. En su propia web la describen cómo "combina la solvencia y la estabilidad de precios del dólar estadounidense con la velocidad y la eficiencia de las criptomonedas."

Los Winklevoss todavía ven mucho futuro a las criptomonedas y continúan trabajando para que crezca todo este mundo y llegue a más población ya sea haciendo Gemini más fácil de usar, impulsando leyes claras sobre las criptomonedas e invirtiendo en las ideas digitales a las que le vean futuro.

Problemas

No obstante, a pesar de su notable éxito en la pasada década, los Winklevoss no atraviesan su mejor momento. El pasado año tuvieron que recortar su plantilla en un 10% debido a impagos del fondo Three Arrows y la quiebra de la plataforma FTX que golpeó en 2022.

"Teníamos la esperanza de evitar más reducciones después de este verano, sin embargo, las persistentes condiciones macroeconómicas negativas y el fraude sin precedentes de malos actores en nuestra industria no nos han dejado otra opción que revisar nuestra perspectiva y reducir aún más la plantilla", afirmaba Cameron en aquel entonces.

Esto se suma a los problemas que han tenido con la Fiscalía de Nueva York, quien los acusó de fraude por "estafar a inversionistas".

Además, los gemelos no han dudado en intervenir en la política de su país, financiando a políticos pro-cripto, enfrentándose a la candidata a la presidencia Kamala Harris o donando a la campaña de Donald Trump.