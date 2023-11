El renacer de Armie Hammer tras las graves acusaciones de canibalismo y agresión sexual a varias mujeres

En enero de 2018, se estrenó en España una de las películas románticas más tristes y desgarradoras de los últimos tiempos: Call me by your name, del director italiano Luca Guadagnino (52). Los protagonistas del filme eran un talentosísimo y joven Timothée Chalamet (27 años) y Armie Hammer (37), que vivían en la ficción una historia de amor furtiva en la Italia de 1983.

El éxito mundial de la cinta elevó a los cielos -casi literalmente- a ambos actores. Las firmas de moda se los rifaban, las productoras querían contar con ellos para diferentes series y nuevas películas, Hollywood se rindió a sus pies. Pero tan sólo tres años más tarde, uno de ellos, Armie Hammer, viviría una caída a los infiernos de la que aún no se ha recuperado aunque ahora parece que empieza su renacer.

En enero de 2021, se filtraron mensajes que Hammer había enviado a varias mujeres a través de su perfil de Instagram en los que afirmaba que quería "devorarlas", y no hablaba metafóricamente.

Una de sus exparejas, Courtney Vucekovich, confesó a Page Six que su historia con Hammer, al que conoció a través de Instagram a finales de 2019, había sido lo más parecido a mantener "un romance con Hannibal Lecter". Según su versión, ambos mantuvieron prácticas sexuales sadomasoquistas y el intérprete le llegó a comentar que quería romper una de sus costillas para "asarla y comérsela".

Lo esperable, claro está, de alguien que en uno de los citados mensajes se describiría a sí mismo como "cien por cien caníbal". "Dios mío. Eso me la ha puesto muy dura, y es confuso", continuaba relatando Hammer. "Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late... Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", se podía leer en uno de esos textos.

En otro de los escritos, el artista le dice a una otra que será "su esclava hasta que muera". "¿Y si quisiera cortarte uno de tus dedos del pie y guardarlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?", es otra de las frases que escribió la estrella de cine.

Todos esos testimonios fueron llevados a un documental emitido por HBO Max en septiembre del año pasado, cuando Hammer ya llevaba varios meses desaparecido no sólo de las redes sociales, sino prácticamente de la faz de la tierra. Las primeras informaciones de su paradero tras el escándalo sexual las publicaban Variety, que lo situaron en las islas Caimán, al sur de Cuba, trabajando en el exclusivo resort Morritt's.

"Está trabajando en el complejo turístico vendiendo multipropiedades, instalado en un cubículo. Está prácticamente arruinado", informaba una fuente al citado medio. Según el portal Celebrity Net Worth, Armie Hammer pasó de tener una fortuna que superaba los 10 millones de dólares a encontrarse con apenas 90.000 euros en el banco.

La fiscalía de Los Ángeles anunció a principios del pasado mes de junio que no iba a presentar cargos por agresión sexual contra Armie Hammer, acusado de violación, tras dos años de una "exhaustiva" investigación. La oficina del Fiscal General del Condado de Los Ángeles informó en un comunicado, publicado por los medios, de que tras llevar una revisión "extremadamente exhaustiva" del caso ha concluido que "no hay pruebas suficientes" para imputar a Hammer de un delito.

La política de la cancelación pudo con él, pero ahora Hammer ha vuelto a sus redes sociales -que permanecían cerradas, no inhabilitadas ni eliminadas- en lo que parece un intento de rehabilitación y regreso a los medios de comunicación y quien sabe si a los sets de rodaje. ¿Una entrevista en profundidad dando su versión de aquellos hechos? ¿Una nueva película?

Por el momento, hay dos nuevos posts en su perfil de Instagram, donde atesora la cifra de 1,1 millones de followers. El primero de ellos es un pequeño clip de vídeo en el que el propio Hammer graba la película de la que está disfrutando mientras viaja en tren. Se trata del clásico The Swimmer -Frank Perry, 1968-, protagonizado por Burt Lancaster, Janice Rule, Janet Landgard, Marge Champion y Kim Hunter.

"Bromas aparte, gracias a todos por el amor y el apoyo", escribió el actor. La segunda de sus publicaciones es aún más reveladora, pues aparece junto a dos amigos, el también intérprete Kevin Miller (45) y el cantautor Tyler Ramsey (49). "Cuando el comité de bienvenida de Los Ángeles exige que te sumerjas en agua fría del océano justo al bajar del avión", firmó Hammer junto a un selfi familiar.

