Franz Ferdinand anuncia un concierto en A Coruña en febrero de 2025

Los escoceses de Franz Ferdinand estarán en Galicia el año próximo presentando su último álbum de estudio The Human Fear. De momento solo han aunciado una única fecha en la comunidad: será en la Sala Pelícano de A Coruña el 15 de febrero de 2025.

Es el sexto álbum de la banda y se estrenará el próximo 10 de enero, justo antes de dar comienzo la gira que llevará a Franz Ferdinand por toda Europa. A Coruña es una de las ciudades elegidas para este tour con otras dos fechas en España: Madrid y Barcelona.

Cartel de los conciertos en España null

Será una oportunidad única para ver en directo al mítico grupo de indie rock conocido por temas como Take Me Out, Do You Want To o The Dark Of The Matinée. Las entradas ya se pueden adquirir en la web livenation.es.