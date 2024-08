Esta es la mejor cala de A Coruña para estar tranquilo y hacer snorkel en aguas cristalinas

Playa de As Margaridas Turismo de Galicia

Riazor, Matadero, Orzán, Las Lapas y San Amaro son las playas más populares de A Coruña. Son arenales muy frecuentados por locales y bañistas foráneos para refrescarse en días de calor, si bien para practicar snorkel es mejor salir de la ciudad y buscar calas tranquilas y de aguas cristalinas para observar con todo lujo de detalles la vida marina que habita en el océano Atlántico.

La playa de As Margaridas te permite viajar al Caribe sin salir del área metropolitana de A Coruña y, por tanto, es un lugar perfecto para hacer snorkel. Este tesoro oculto que muy pocos conocen se ubica entre las localidades de Santa Cruz y Mera, ambas en Oleiros, y es un oasis de tranquilidad a tan solo unos minutos en coche de la ciudad herculina.

Esta pequeña cala tiene 120 metros de longitud y 25 metros de ancho. Sus aguas son tranquilas, limpias y de color azul turquesa, mientras que su arena es fina y dorada. Aquí podrás descubrir los fondos marinos del océano Atlántico y si tienes suerte, podrás tener la suerte de avistar algunos peces que viven en la zona.

Por poner un pero, hay que tener cuidado con las mareas, ya que en pleamar la superficie del arenal es prácticamente nula y no hay servicio de salvamento en caso de accidente. Es una playa aislada, por lo que tampoco hay papeleras, duchas y baños públicos.

Para llegar hay que coger la AC-173 hacia Santa Cruz, pasar la rotonda de Canide y continuar hasta un taller de reparación de lanchas. Aquí veremos un cartel que indica el camino final a seguir hacia la playa de As Margaridas. Sin embargo, el camino es estrecho y no hay zona habilitada para el estacionamiento de vehículos, por lo que la recomendación es aparcar antes y bajar caminando unos minutos. La cala de As Margaridas estará a la derecha.

Otra cala paradisiaca

La playa de Canabal es una auténtica joya oculta a escasos minutos de A Coruña. No suele tener un alto grado de ocupación, aunque en los últimos meses este pequeño Caribe gallego se ha popularizado, no solo por sus aguas cristalinas, sino por sus bonitas vistas al skyline de la ciudad herculina.