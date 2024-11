Planes en A Coruña para disfrutar al máximo: Bryan Adams, Leyma 5K, ExpOtaku y mucho más

El mes de noviembre llega a su ecuador con una agenda repleta de planes en A Coruña. Este fin de semana no tendrás tiempo para aburrirte porque la programación de ocio incluye conciertos, visitas gratuitas a los museos científicos de la ciudad y una cita muy especial para fanáticos de la cultura japonesa.

Bryan Adams Estos son los grandes conciertos de A Coruña en el mes de noviembre de 2024

La Navidad está cada vez más cerca y en las calles de A Coruña ya es posible ver parte de la decoración navideña. Si el tiempo acompaña, un paseo por el entorno del Castillo de San Antón o por el Paseo Marítimo siempre es un buen plan. En la agenda de Quincemil puedes consultar todos los planes para estos próximos días, aunque en este artículo te contamos aquellos que no te debes perder.

Concierto de Bryan Adams

El cantante y músico Bryan Adams. Wikipedia

La cuenta atrás ha terminado. Bryan Adams aterrizará este fin de semana en la ciudad herculina para ofrecer un concierto inovitable en el que repasará algunos de sus grandes éxitos: Run to you, Heaven, Sumer of’69, The only thing that looks good on me is you, Don’t give up, Back to you, When you’re gone y The best of me, entre otros. Tras su exitosa gira, el músico de Canadá regresa a España con su gira So happy it hurts, que también pasará por Bilbao y Madrid.

El concierto tendrá lugar el próximo sábado, 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas en el Coliseum de A Coruña. Aún están a la venta en Ataquilla.com las últimas entradas para el espectáculo de uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que abarca hits de todos los tiempos.

La agenda musical del fin de semana también incluye los conciertos de Cepeda, que llega a A Coruña con su Contradicción tour, y de Manuel Gutiérrez, que cursó seminarios de piano, armonía y composición con músicos de la talla de Bill Dobbins, Dave Schnietter o Barry Harris. La cantidad recaudada por la venta de entradas irá íntegramente destinada al Banco de Alimentos Rías Altas.

ExpOtaku

ExpOtaku regresa a A Coruña el 16 y 17 de noviembre. ExpoCoruña

Fanáticos de la cultura japonesa podrán disfrutar este fin de semana de photocalls temáticos, torneos, láser tag, karaoke, presentaciones, concursos de cosplay, talleres de temáticas tan diversas como Pokémon y Zelda, y mucho más. ExpOtaku desembarca en la urbe gallega los días 16 y 17 de noviembre. En esta nueva edición, se desplegarán 24 expositores comerciales y participarán 94 artesanos e ilustradores en EXPOCoruña.

Como invitados acudirán a la cita los cosplayers Damon Cosplay, Hanami Cosplay y Meru Cosplay, así como el actor de doblaje Gabriel Jiménez, que ha dado voz en la gran pantalla, entre otros, al personaje de Lobezno. Ofrecerá un fanmeeting el sábado 16 de noviembre a las 15:00 horas en el escenario, y la sesión de firmas será a las 16:00 horas en el stand de firmas.

ExpOtaku abrirá sus puertas el sábado 16 en horario de 10:00 a 21:00 horas y el domingo 17 en horario de 10:00 a 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir ya vía online con descuento desde los 8 euros (acceso diario) y con descuentos para ambas jornadas. Los menores de 4 años entregan gratis.

Semana de la Ciencia en A Coruña

Fachada de la Domus.

Los Museos Científicos Coruñeses serán gratuitos hasta el próximo 17 de noviembre con motivo de la Semana de la Ciencia 2024. El público podrá disfrutar estos próximos días sin ningún tipo de coste de las exposiciones interactivas de los tres centros, que abrirán todos los días de 10:00 a 19:00 horas, con el último acceso a las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae y a las 18:30 horas en la Casa de las Ciencias y la Domus.

Para visitar el Aquarium Finisterrae es imprescindible reservar entradas, mientras que la visita a la Casa de las Ciencias y a la Domus será libre, aunque para asistir a una de las sesiones de planetario de los fines de semana en la Casa de las Ciencias sí hay que realizar una reserva de entradas en este enlace. Esta es la programación de Planetario para este fin de semana:

A las 11:30 horas: Polaris (+7 años, castellano)

A las 13:00 horas: Me lleva a la Luna (+8 años, gallego)

A las 17:00 horas: Hazelnuts (de 4 a 7 años, gallego)

A las 18:00 horas: Directo (+10 años, castellano/gallego)

Para clausurar la Semana de la Ciencia, el Aquarium Finisterrae acogerá el domingo 17, a las 17:00 horas, un concierto del grupo EntrElas, constituido a finales del año 2011 en A Coruña. A este concierto podrán asistir las personas que reservaran entradas para el Aquarium Finisterrae para este día y en ese horario.

5K Leyma Coruña

Atletas participan en una carrera popular.

La agenda de ocio también incluye un hueco muy especial para los amantes del deporte. El domingo 17 tendrá lugar la carrera 5K Leyma, una prueba solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se trata de un evento familiar al que puede asistir cualquier persona, habiendo varias modalidades de participación ajustadas a la edad y condición física de cada atleta. La salida y meta será delante de los Jardines de Las Esclavas.

Espectáculo Coaches de Choque

Espectáculo 'Coaches de choque'. Cultura de Galicia

Oswaldo Digón y Rafa Durán aterrizan en A Coruña para presentar un espectáculo de comedia improvisada diseñado para activar y dar un chute de endorfinas al público asistente. Un show interactivo en el que los cómicos interpretan a dos coaches verdaderamente entusiasmados y muy motivados, que mediante una terapia de impro-choque crean sobre la marcha un espectáculo frenético, único e irrepetible gracias a las propuestas del público.