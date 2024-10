Estos son los grandes conciertos de A Coruña en el mes de noviembre de 2024

Llega noviembre y con él un nuevo mes de conciertos en A Coruña. Camela, Bryan Adams o Raphael son algunas de las grandes actuaciones que acogerá la ciudad herculina. A ellos se sumarán nombres como Iván Ferreiro o Manolo García, así como los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galicia o los del 175º aniversario de la Real Academia de Belas Artes.

CEDIDA El Colón de A Coruña acogerá conciertos por el 175 aniversario de la Real Academia de Belas Artes

La música no se detiene en A Coruña y noviembre será una nueva ocasión para disfrutar de conciertos repartidos en las distintas salas y escenarios de la ciudad. Ya hay programadas opciones para todos los gustos a lo largo de todo el mes. Un buen plan para las tardes y fines de semana de otoño.

1, 2 y 7 de noviembre: Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia. @OSGalicia en X

La Orquesta Sinfónica de Galicia realizará en noviembre tres conciertos en la ciudad herculina. Serán el 1, 2 y 7 de noviembre cuando la banda de músicos volverá al Palacio de la Ópera.



6, 7 y 8 de noviembre: Concertos do centenario

Concertos do centenario.

Los "Conciertos do centenario" será una programación especial para conmemorar el 175º aniversario de la Real Academia de Belas Artes. Las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Colón de A Coruña los días 6, 7 y 8 de noviembre, a las 20:00 horas, y en ellas participarán los coros y orquestas decanas de la ciudad: Cántigas da Terra, Coral Polifónica El Eco, Coral Polifónica Follas Novas, Coral Polifónica Sporting Club Casino, Banda Militar (Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra), la Orquesta Sinfónica do Conservatorio Superior de Música y la Banda Municipal de Música.



9 de noviembre: Camela



Ángeles Muñoz y Dionisio Martín, integrantes de Camela. Cedida

Camela, el dúo formado por Ángeles y Dioni, estará en A Coruña el 9 de noviembre para ofrecer a sus fans un concierto con algunos de sus temas más incónicos. Lágrimas de amor, Sueños inalcanzables, Olé, Cuando zarpa el amor, Háblale de mí, La estación del querer, Palabras de papel, entre otros temas, sonarán en el Palacio de la Ópera coruñés.

9 de noviembre: Manolo García

Cartel promocional de Manolo García.

Manolo García continúa con su Gira 2024 en formato eléctrico, tras agotar entradas en todos los conciertos de su Gira de Teatros. Con una puesta en escena renovada, el artista interpretará en directo los éxitos de su último doble álbum, Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados, que ha batido récords de venta; además de los clásicos de su dilatada carrera. En A Coruña su actuación será el 9 de noviembre, a las 22:00 horas en el Coliseum.

16 de noviembre: Bryan Adams

Brian Adams Shutterstock

Tras su exitosa gira de 2022, Bryan Adams vuelve a España con su gira So Happy It Hurts, que contará con cinco paradas en España en el mes de noviembre. El 16 será la cita en A Coruña, en el Coliseum. En su trayectoria, Bryan Adams ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente So Happy It Hurts (nominado al Grammy), Pretty Woman – The Musical o el álbum Classic pt. I y pt. II, que cuenta con nuevas grabaciones de sus grandes éxitos. Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro, un premio Grammy y 20 Juno Awards.

16 de noviembre: Cepeda

El cantante gallego Cepeda.

Luis Cepeda aterrizará en A Coruña el próximo 16 de noviembre para ofrecer un concierto en la sala Playa Club. Será el único concierto que dará el músico en su comunidad de origen. Contradicción tour ha recorrido ya las ciudades de Sevilla, Valencia, Murcia, Madrid, Barcelona y llegará a la ciudad herculina en noviembre después de parar en Málaga y Oviedo.

22 de noviembre: Los Secretos y Pancho Varona

Concierto Los Secretos y Pancho Varona.

La mítica banda madrileña Los Secretos se une a Pancho Varona, el alma máter de Joaquín Sabina y coautor junto con él de muchas de sus grandes obras, para ofrecer un concierto en A Coruña, el 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera. El trío formado por Ramón Arroyo, Álvaro Urquíjo y Jesús Redondo formarán junto a Varona un cuarteto acústico creado especialmente para esta ocasión.

29 de noviembre: Iván Ferreiro

Iván Ferreiro.

Iván Ferreiro presentará su nuevo álbum Trinchera Pop en directo: En el alambre, La humanidad y la tierra, En las trincheras de la cultura pop, Miss Saigon, sonarán en su concierto en A Coruña, el 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera, junto a todas sus canciones más emblemáticas. En escena estará acompañado de su banda habitual, Pablo Novoa a las teclas, Ricky Falkner al bajo, Xavi Moler a la batería y con Emil Saiz y Amaro Ferreiro a las guitarras.

30 de noviembre: Raphael

Raphael en concierto. Cedida RLM

Raphael está presentando por toda la geografía española su aclamada gira Victoria. En ella interpreta las joyas de la corona de su aplaudido repertorio —tales como Mi Gran Noche, Qué sabe nadie o Yo soy aquel— acompañadas de las grabaciones de su último disco, escrito y producido por Pablo López. Su concierto en A Coruña será el 30 de noviembre en el Coliseum.

Otros conciertos:

