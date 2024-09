Acumulación de basura en O Burgo, en Culleredo (A Coruña), un mes después de las fiestas

La asociación ecologista Adega ha denunciado públicamente una gran acumulación de basura en la ría de O Burgo. Un mes después de la celebración de las fiestas, la agrupación ha mostrado su "preocupación" ante la falta de limpieza.

Los vecinos de la zona fueron los que, según informa Adega, denunciaron la presencia de basura en los alrededores del jardín botánico. Predominan los restos de plástico, botellas, bolsas, envoltorios y otros restos.

Adega recuerda que los plásticos pueden ser ingeridos por la fauna de la zona, lo que es peligroso para su salud. Critican la "falta de diligencia del Concello de Culleredo" en la resolución del problema.

"É habitual observar lixo nas marxes do paseo marítimo do Burgo, e para todas as persoas que diariamente o percorren, forma parte dunha estampa cotiá, a pesar de que se trata dun entorno natural privilexiado para a observación de fauna salvaxe", aseguran desde Adega. No obstante, recuerdan que, pese a ser algo común, el aumento de basura en los últimos meses es "preocupante".