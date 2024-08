El PP de A Coruña ofrece canales de información a vecinos sobre la regeneración de As Xubias

Miguel Lorenzo, portavoz del PP, con vecinos en As Xubias.

El grupo municipal del PP en A Coruña se ofrece a informar a los vecinos de As Xubias acerca del convenio que firmaron hace un mes el Concello y el fondo inversor suizo Gingko Advisor para construir viviendas junto a la playa de Oza y regenerar los núcleos de As Xubias de Arriba y As Xubias de Abaixo. Hay un plazo de un mes para que ciudadanos o entidades puedan presentar alegaciones.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, ha visitado a los vecinos del núcleo marinero de As Xubias de Abaixo para informarles de que tienen a su disposición una línea telefónica (981184265) y un correo electrónico (grupopp@coruna.gal) para que puedan informarse y resolver sus dudas sobre el contenido de un convenio urbanístico que les afecta directamente.

"A día de hoy, cuando se va a cumplir un mes de la firma, nadie del Gobierno municipal se ha puesto en contacto con ellos para explicarles qué va a suceder en As Xubias. La firma del convenio hace necesarios luz y taquígrafos", critica Lorenzo.

El grupo popular denuncia "la falta de transparencia" en el proceso de la firma, realizada el 30 de julio, sin informar previamente a los vecinos afectados ni a los grupos políticos y muestra su preocupación por el convenio entre el Ayuntamiento y la sociedad Castro de Oza S.L, cuyo único propietario es un fondo de inversión extranjero que adquirió casi todas las parcelas de la zona tres días después de haberse constituido.

El PP también exige a la alcaldesa, Inés Rey, que aclare si mantendrá los criterios planteados en 2022 respecto a la reducción de la edificabilidad por la protección paisajística de la zona. El Gobierno local suspendió la concesión de licencias en su momento para modificar el plan general, lo cual implicaba una reducción de la superficie para construir en As Xubias, que aprobó en 2022. Esta situación, según el PP, plantea dudas sobre el criterio selectivo que se aplica a unos y a otros, ya que mientras que el Concello ha llegado a un acuerdo con el fondo de inversión extranjero, frena el desarrollo urbanístico de otras parcelas propiedad de empresas coruñesas, como ocurre con un terreno entre la ría coruñesa y el Hospital Materno Infantil del que son propietarias dos promotoras inmobiliarias.

Los populares piden además que se aclare si hay incompatibilidad de Isabel Pardo de Vera, asesora de este fondo de inversión en proyectos urbanísticos en Gijón, y presentada por la alcaldesa oficialmente como directora del plan estratégico municipal. Para el PP, essta situación "plantea dudas sobre posibles conflictos de interés en el desarrollo de un proyecto de una zona tan importante como As Xubias".