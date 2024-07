La Xunta considera un "riesgo grave para la salud" la crisis de la basura de A Coruña

Este viernes ha sido un día intenso en el conflicto de las basuras de A Coruña. La ciudad amanecía con una veintena de contenedores quemados; la alcaldesa, Inés Rey, anunciaba que el lunes decretará la emergencia sanitaria si no se recoge toda la basura durante el fin de semana; y vecinos de los distintos barrios se concentraban en María Pita para exigir soluciones.

A todo esto se ha unido esta tarde un informe de la Xunta de Galicia sobre la situación de la ciudad, emitido por Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Consellería de Sanidade, a petición del Concello de A Coruña. En él, se explica que la situación de "importantes acumulos de residuos" puede generar "un risco grave para a saúde da poboación", destacando que en varios puntos se dificulta "o tránsito pola vía pública e facilitando o risco de accidentes".

La inspección del equipo de la Xunta estuvo centrada en vías públicas en general, pero también en lugares especialmente vulnerables como hospitales, residencias, centros comerciales o centros de salud. A pesar de que "as condicións xerais en todas as vías públicas son de especial gravidade", en la mayoría de estos puntos la situación no encuentra riesgo. El único centro con contenedores desbordados en el Hospital San Rafael, cuyos cubos de la puerta de acceso "están desbordados e cheos".

El Servizo de Control de Riscos Ambientais ha hecho referencia también a que las altas temperaturas pueden favorecer la putrefacción de la materia orgánica, así como los incendios, dado lugar a mayores riesgos para la población. Es por ello que le comunica al Concello de A Coruña que, "no prazo máis curto posible de tmepo, deberá arbitrar as medidas necesarias para proceder á retirada dos residuos orgánicos e non orgánicos acumulados".