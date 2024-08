La reconocida 'coach' Alejandra Llamas y sus técnicas para la felicidad: "La vida es más sencilla de lo que crees"

Desde muy joven me ha intrigado por qué el ser humano vive lapsos de angustia y depresión, hasta caer en cierto cinismo, que en gran medida pueden ser evitados.

Mi mayor transformación sucedió cuando, a los 27 años me mudé a USA a trabajar, me divorcié y murió mi padre.

En ese año y en una profunda soledad, reconocí que no tenía, ni vivía con herramientas que me sacaran de una profunda y longeva tristeza, que habitaba como un compañero recurrente en mí.

Portada de 'El Libro de Oro'

Entendí que los retos en la vida no pararían, lo que me llevó a preguntarme: si no puedo controlar el exterior, ¿cómo podría vivir una vida plena a pesar de transitar todo a lo que estamos expuestos los seres humanos? Decidí aprender de los mejores, estudié a los grandes sabios, maestros, religiosos y cualquier ser humano que aclamaba haber conquistado la paz. Quería saber todo lo que ellos habían aprendido, su filosofía, hábitos y conocimientos. He hecho un gran número de cursos, certificaciones, diplomados y especializaciones. Y lo que he encontrado realmente válido de todo este recorrido lo plasmo en mis libros y en el Instituto del Proceso MMK, que se sostiene por una investigación exhaustiva.

Hoy en día, después de dedicar mi vida a este trabajo, te cuento en El libro de oro (Grijalbo, 2024) lo que me inspiró, y me llevó a una posibilidad de vivir de forma clara, tangible, y cómo elegir lo que es funcional para ti.

El trabajo interior no se ha detenido desde que comencé, y el día a día y el fruto de mi esfuerzo ha tenido un impacto relevante en mi vida…

Comprometida con la paz

Hoy reconozco que soy libre de elegir cómo me relaciono con los eventos que se presentan y soy responsable de mi conversación interna. Estoy profundamente comprometida con la paz, y esto me ha brindado un profundo poder.

Vivimos en una sociedad en la que los estímulos externos nos condicionan al sufrimiento, por lo que es probable que, si aún no reconoces que tienes la oportunidad de elegir, reacciones al mundo a través de la programación que adquiriste desde pequeño a través de tu entorno. Pero ¿te has detenido a pensar si esta manera de vivir la vida es funcional para ti?

Lo bueno y lo malo

Piénsalo, probablemente ahora experimentas la vida partiendo de las creencias que tienes de cómo interactuar, cómo pensar, crees saber que es 'bueno, y qué es malo', etc. Yo vivía así, y cuando me pregunté quién realmente quería ser frente a la vida cambié mi experiencia en este mundo. Pregúntate ahora tú: ¿has pensado quién quieres ser frente a lo que vives?

Desde la antigüedad se conoce la palabra abracadabra, que literalmente significa: "Será manifestado apegado a mi palabra". Es un vocablo que nos indica que algunos sabios ya eran conscientes de que el plano físico se acomoda a lo que eres, sientes y crees. Esto no es algo nuevo, pero la mayoría no reconocemos el poder de nuestras palabras.

Con el trabajo interior que he hecho en mí, ahora reconozco que la forma de regresar a mi poder es ser consciente, darme cuenta de lo que antes no veía y reconocer que tengo la opción de elegir en cada momento si quiero crear o destruir. El libro de oro nace como una guía que te enseña cómo vivir plenamente y a favor de tu voz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mata Tu Gurú | Podcast & Book Club (@matatuguru)

Conquistar la vida

En este libro aprendemos a conquistar la vida a partir de quiénes somos realmente y a reconocer qué sucede primeramente en nuestro interior, y después se refleja en el exterior como una película proyectada.

Por ello, cuando eres consciente de todo lo que es posible en determinada situación, tienes la llave para trascender la vida.

Acuérdate que, como muchos sabios declararon desde la antigüedad, lo que te digas tienes razón, y lo verás plasmado en el plano físico. Por eso, hoy la invitación es a usar este poder interior para ver fuera lo que te dices dentro.

Si quieres expandir amor, primero alinea tu diálogo interno a este estado, háblate con amor y relaciónate con otros desde la serenidad, verás cómo se comienza a desenvolver un mundo amoroso para ti.

Pregúntate, ¿cómo puedo ver desde la armonía esta misma situación? Aunque suene romántico, todo esto es muy poderoso.

Acuérdate que no eres víctima de tus circunstancias y que la vida es más sencilla de lo que crees. Inspírate y sumérgete en El libro de oro e identifica lo que antes no veías, aprende técnicas para quitarte cargas y transforma tu vida en tu gran viaje. Es una guía para construir tu gran vida.

Con todo mi amor para ti.