Chloé Sucreé y su aplicación Biotiful para una dieta (flexible): “Si puntualmente te apetece un cruasán, oye, pruébalo”

Chloé Sucreé nació prematura, lo que le llevó a desarrollar histéresis, vitíligo, celiaquía y otras tantas enfermedades autoinmunes. Con dolores de tripa constantes, malestar y poca energía, nunca sabía que comer, pero optó por el cambio. Al mismo tiempo que estudiaba Psicología, empezó a cambiar su alimentación, lo que le llevó a desarrollar un blog.

Tras probar todo tipo de dietas y alimentaciones, como veganismo, crudiveganismo y vegetariano, llegó a la conclusión de que "comer de temporada y comer verduras de hoja verde" es lo que mejor le hacía sentir su cuerpo.

Así, poco a poco, se inició lo que hoy conocemos como Biotiful: una aplicación flexible e intuitiva que responde a las necesidades de la vida moderna. Es decir, a un día a día sin tiempo para la cocina en el que para comer bien se necesita que alguien guíe las comidas y ofrezca un menú semanal.

Resultado de la experiencia

Chloé Sucreé estudio Psicología, aunque en aquel momento no estaba segura de a qué quería dedicarse. En 2008 entró al mercado laboral, en plena crisis en España, y fue encadenando trabajos de prácticas de seis meses sin remuneración. No tardó mucho en darse cuenta de que las agencias de comunicación no eran lo suyo y que trabajar para alguien era casi una misión imposible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chloé Sucrée (@beingbiotiful)

Fue entonces cuando la belga-suiza optó por apostar en lo que más le gustaba: la cocina. Comenzó creando un blog al mismo tiempo que daba cursos de cocina para niños y entre estudios, búsquedas de trabajo y el cambio de su propia alimentación, Sucreé descubrió que su pasión era la comida, aunque todavía no sabía cómo monetizar sus ideas.

A través de una alimentación donde predominaba la dieta vegetariana y el comer de temporada, sano y repleto de verduras de hoja verde, Chloé empezó a sentirse mejor. "A mí me ha servido este hábito saludable en el tiempo para encontrarme con energía, tener digestiones fáciles y no sentirme pesada", confiesa.

Sin embargo, a pesar de haber seguido durante 10 años una alimentación vegetariana, la belga-suiza indica que, a raíz de realizar mucho deporte, su cuerpo le está pidiendo carne. "De vez en cuando como carne, pero realmente cuando sé que es buena, sé la procedencia y cuando realmente mi cuerpo me lo pide, pero es muy puntual", indica.

Combinación de factores

Aunque si algo tiene claro tras años de experiencia es que sentirse bien no es cuestión de un solo hábito. "Hay que tener pautas de sueño saludables, tener un discurso interno sano y hacer deporte. No vale comer bien, pero dormir mal, o comer bien, pero tener estrés", señala Chloé Sucreé.

La clave está en escuchar lo que tu cuerpo te pide y comer realmente cuando tienes hambre, dejando de lado esa calendarización cerrada de las comidas en el día a día. "Mi plato favorito es el que he comido cuando me ha apetecido en ese momento. Si quería una ensalada cruda con pepino porque mi cuerpo me está pidiendo hidratación y agua, ese es mi plato favorito", afirma la fundadora de Biotiful.

Carne, azúcar blanco o aceites refinados son algunas de las cosas que peor nos pueden hacer sentir. Sin embargo, Sucreé aboga por la flexibilidad de las dietas y no se cierra a ninguna comida: "Si puntualmente vas a un sitio porque es el mejor cruasán del mundo, oye, pruébalo", comenta entre risas.

Salud, color y temporada

A través de la combinación de una pasión por la cocina y después de años probando qué alimentación le hacía sentir mejor, la suiza-belga decidió emprender. El padre de sus hijos dejó el trabajo que tenía y juntos, aunque con tan solo ahorros para dos meses, se lanzaron a preguntar a la comunidad del blog de Chloé qué necesitaban.

Fruto de la respuesta de los usuarios, crean un modelo de suscripción de menús semanales y, aunque con una estética muy diferente a lo que es ahora, entró a la ecuación el concepto batch cooking. Este término hace referencia a la planificación de las recetas, adelantando todas las actividades posibles y optimizando al máximo el consumo de energía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chloé Sucrée (@beingbiotiful)

Fue hace tan solo tres años que esta idea, que Chloé tuvo en mente durante tantos años, salió finalmente a la luz, tal como la conocemos hoy, por medio de la app Biotiful, disponible en Apple Store. En ella, los usuarios pueden disfrutar de menús de temporada, una lista de la compra interactiva o crear una planificación desde cero a partir de las más de 2400 recetas que tienen en la base de datos.

La plataforma también nos ofrece la posibilidad de filtrar según aquello que busquemos (por ejemplo: 'desayunos, diez minutos, niños') y, lo más divertido, tiene una opción de nevera a través de la cual nos ofrece recetas con los ingredientes que ya tenemos en casa evitando así el desperdicio alimentario.

Nuevas demandas

"Las nuevas generaciones crecen sabiendo que el azúcar es malo, que hay que comer mejor y yo lo veo en el feedback de la gente". Con un mundo orientado hacia una alimentación cada vez más saludable, plataformas como la de Chloé son todo un éxito.

"Sea el target que sea, al final el objetivo siempre es comer más verduras, comer más de temporada, más sostenible, de forma más consciente y poder construir un hábito en el tiempo", explica la fundadora de Biotiful.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chloé Sucrée (@beingbiotiful)

Además, en los últimos años, son cada vez más los restaurantes y supermercados que incluyen opciones vegetarianas, veganas, aptas para celiacos o adaptadas a diferentes intolerancias. Sin embargo, la belga-suiza señala que es un camino que debemos seguir recorriendo: "Cada vez hay más opciones, aunque creo que todavía se tienen que adaptar, pienso que falta todavía un poco de creatividad a la hora de proponer estos menús".

"El mundo vegetal es mucho más amplio y da muchas más opciones que el mundo animal. Está muy bien el querer, pero todavía hay que darle una vuelta más creativa", añade.