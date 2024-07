Dos mujeres, dos historias entrelazadas: así es 'Cartas cruzadas desde Manila', la emocionante novela de Patricia Betancort

Estimada lectora, de autora a lectora:

Te presento mi segunda aventura literaria Cartas cruzadas desde Manila; narra la historia de dos mujeres cuyas vidas quedan entrelazadas tras un fortuito encuentro que las lleva a compartir todo tipo de vivencias, entre las que destacan confidencias, secretos, amores y pasiones ocultas.

Una apasionante novela, de amor y superación. La vida te brinda regalos y oportunidades… siempre me ha gustado escribir. Y en plena promoción de La reina Amazona, durante un paseo por la ciudad del Turia Lina Lavín, una mujer de fuerza admirable, me habló de unas cartas que su padre había dejado y me contó con tal pasión lo que aquel tesoro era para ella que le propuse hacer una novela.

Portada de 'Cartas cruzadas desde Manila'

Así que el personaje de Valentina tiene una sólida base real. En cuanto a la periodista, hay pinceladas personales, pero al ser una novela, la creatividad te da juego para la ficción con tintes de realidad, que aúna varios géneros y temáticas que van desde la Guerra Civil hasta toques de superación y autoayuda. Muestra la superación, la unión, una época que te lleva a descubrir situaciones muy personales.

He intentado hacer una novela amable y ágil, en ocasiones explícita y dura; creo que los diálogos están bien construidos, las descripciones tanto de los distintos espacios por los que se desarrollan las tramas —descritos con un gran grado de detalle y precisión— como de los personajes, principales y secundarios, dotados de una complejidad importante, lo que les hace bastante poliédricos y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico.

Y espero, que desde un primer momento, la trama enganche al potencial lector y consiga que empatice con la situación y las vivencias de los protagonistas. En cuanto a la narrativa, utilizo un lenguaje fácil y claro, un lenguaje descriptivo de los paisajes, emociones y recuerdos que contribuyen a una atmosfera rica y envolvente y que, en mi humilde opinión, invita al lector a sumergirse.

En cuanto a la caracterización de los personajes, están delineadas las personalidades, emociones y relaciones, permitiendo al lector conectarse con ellos… esa ha sido mi intención. Y en cuanto a los diálogos, mi idea fue la de contar la trama y revelar la información sobre los personajes, explorando emociones y abordando temas profundos como la pérdida, superación, amistad y salud… y el amor.

Waslala (Nicaragua), Sorsogón y Manila (Islas Filipinas), Islas Eolias (Sicilia) y Fuerteventura (Islas Canarias) son algunos de los escenarios. En la novela está muy presente Fuerteventura, me pareció que era un lugar mágico para la inspiración literaria, como canaria que soy, necesitaba irme hasta allá, por mis recuerdos de infancia, de adolescencia, de paisajes, por el mar que representa a la vida, la serenidad, la paz, el sosiego… y porque me gusta la navegación. Los marineros, y navegantes antiguos, aludían a la isla como 'Gran Afortunada' o lo que es lo mismo Forte Ventura.

Invito a todos los lectores de EL ESPAÑOL, a navegar por estas páginas; a aquellas personas que quieran emocionarse a leer esta mezcla interesante, que combina elementos literarios para contar una historia de profundidad emocional, con temas personales y profundos destacando la esencia y personalidad de las protagonistas; el alma de dos mujeres abierta en canal, cuyas inquietudes y pensamientos profundizan en el pasado y presente de sus vidas, con personalidad y carácter de realidad que se plasma en capítulos cortos que ayudan a al situarse en cada escena y suceso, y que forman parte de los recuerdos y del presente que ambas van viviendo.

Espero cautivar y conquistar al lector con esta novela, que ha sido un reto personal y profesional, hecho desde la humildad y con mucho trabajo, esfuerzo y disciplina. Una experiencia donde he disfrutado y espero que la persona que lo lea también disfrute, y donde he compartido un capítulo dedicado a frases, libros, películas y canciones que me han acompañado en la escritura… y en mi vida.

Como decía, la vida te brinda regalos y oportunidades… como compartir estas palabras en esta sección maravillosa 'De autora a lectora' que apoya a los escritores y la cultura.