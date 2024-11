Por qué preferimos el jersey a otras opciones: así toma poder el tejido de punto y estas son las claves para llevarlo

El jersey se ha consolidado como la prenda favorita para enfrentar el invierno. Su reinvención constante y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo lo ha convertido en una opción tan estética como funcional. Pero, ¿de dónde viene esta atención y furor hacia la prenda? "Este elemento, cuyos inicios se remontan al siglo XVI, encuentra su origen en la tradición de confección de puntos que se estableció en el Reino Unido, llegando hasta la actualidad de manera adaptada y con materiales mucho más refinados", recuerdan los expertos de Scotta. En efecto, toma su nombre de la isla de Jersey, palabra que lo designa desde finales del mencionado siglo. Originalmente, el jersey era un tejido fino de lana. En la actualidad, las fibras sintéticas han sustituido parcialmente los naturales. Progresivamente utilizado para la práctica deportiva en el siglo XIX por su robustez y calidez, su uso revolucionario llegó con Coco Chanel, quien incluyó en sus colecciones por primera vez, en 1916, diseños fabricados con la lana y algodón. Revolucionó, de esta manera, el concepto de vestimenta exterior e interior. La pana regresa este otoño-invierno: así se ha revitalizado un tejido controvertido e icónico en los años 70 Desde las pasarelas internacionales hasta las calles más transitadas, sigue siendo una pieza clave del vestidor. La que, en sus orígenes, fue simplemente una prenda de abrigo, ha evolucionado fusionando confort, versatilidad y elegancia. En 2024, su importancia se confirma tanto en las colecciones de marcas prêt-à-porter como en los diseños de las casas de lujo. Firmas como Prada, Gucci y Valentino han integrado jerséis de diversos estilos en sus últimas colecciones, adaptándolos a los códigos más sofisticados de la alta costura. Hemos asistido al renacer de tejidos más finos y detalles elaborados. En los últimos años, las ventas de prendas de punto han mostrado un crecimiento continuo, siendo una de las opciones preferidas de los consumidores, que han apreciado su evolución estilística desde que en los años 90 esta prenda se utilizase principalmente para mantener el calor. En la actualidad, los jerséis de alta gama reflejan técnicas avanzadas de tejido e incluyen adornos como perlas, bordados o lentejuelas, y cortes que favorecen la figura, haciendo de esta prenda mucho más que un abrigo para el frío. Se han convertido en una forma de expresión dentro del universo de la moda.

Descubre algunos de los modelos que dominarán el invierno, perfectos para cualquier ocasión. Cárdigan Las chaquetas se han convertido en uno de los elementos clave de la temporada. Los cárdigan se han impuesto como el must-have para cualquier armario otoñal o invernal, y no es para menos: son elegantes y perfectos para combinar con cualquier look. "Los cárdigan se presentan con cortes versátiles que permiten llevarlos tanto cerrados como abiertos sobre camisetas ligeras o blusas elegantes. Este año, los modelos con estampados geométricos, motivos florales sutiles y detalles en los puños o ribetes capturan la esencia femenina y añaden un aire romántico y delicado. Los tonos predominantes incluyen neutros como beis, blanco y gris, con algunas piezas en colores más atrevidos, como el rojo burdeos o el verde oliva, perfectos para aportar una chispa de color durante los días más grises", nos recuerdan los expertos de Sandro. En la reciente pasarela de Chanel, en Hong Kong, se han podido ver cárdigan en la mayoría de looks, justificando su llegada impactante al street style. En una de las siluetas propuestas por la casa, destacó su combinación con un par de bermudas. Silueta del desfile Crucero 2025 de Chanel. Chanel Una buena inversión SIMORRA propone cárdigan aptos para cualquier ocasión, respetando los valores de la marca: elegante y sofisticado, para vestir impecable día a día. Sin duda, la opción que más se ajusta al old money que los ha vuelto a poner en el punto de mira. Nos sugiere este modelo rojo de manga abullonada, que destaca por sus bordados y sus botones dorados. Perfecto con un par de pantalones blancos.

Cuello Bardot

Otra de las tendencias que ha vuelto con fuerza esta temporada es el elegante cuello Bardot, un estilo que nunca pasa de moda y que ha conquistado nuevamente el street style. El jersey que desvela los hombros se luce tanto con faldas de corte lápiz como vaqueros rectos o acampanados.

¿Cuál es su origen? "Brigitte Bardot fue una de las grandes defensoras de un tipo de escote que, hoy en día, se ha convertido en el favorito de celebridades como Amal Clooney. El escote off shoulder tuvo su gran éxito en los años 50, cuando ese toque sexy y muy femenino predominaba en los estilismos. Se trata de un escote que deja los hombros al descubierto y convierte así la zona de las clavículas en el centro de atención del look, tanto con un collar como sin él", explican los expertos de Koahari.

Cuando la pasarela, Instagram y las marcas se ponen de acuerdo, no hay duda: es tendencia. Algunas celebridades como Hailey Bieber lo lucieron en numerosas ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Una buena inversión

No son pocas las firmas que han apostado por la tendencia este otoño-invierno. New Look ha sacado a la venta un diseño de un color que nunca falla, el beis. Es compatible con pantalones blancos de corte acampanado y vaqueros azules, para un look sofisticado y clásico.

De lentejuelas

Si lo que buscas es seguir las tendencias y, al mismo tiempo, dar un giro único a tus looks, las chaquetas con detalles especiales son la opción perfecta. Esta temporada destacan especialmente las lentejuelas, incluso en prendas de punto. En las pasarelas de la mano de Gucci aparecieron modelos inspiradores con brillos, tanto por toques como en total look. "Menos es más por eso, lo ideal es jugar con prendas y accesorios clásicos y metalizados para así conseguir equilibrar esa balanza. De hecho, un solo elemento metalizado, como un vestido, puede ser suficiente para añadir un toque de glamour a cualquier conjunto", nos explican desde la firma Juan Vidal.

Silueta del desfile primavera-verano 2025 de Gucci. Gucci

Una buena inversión

Scalpers cuenta, entre sus propuestas de temporada, con este jersey de lentejuelas confeccionado en mezcla de lana. De corte recto y escote asimétrico, es una buena opción con pantalones negros o blancos.

Estilo capa

Las capas se han consolidado como una de las tendencias más elegantes para este invierno, aportando un aire sofisticado a cualquier estilismo. Esta temporada, la tendencia se reinventa y llega en forma de jerséis, transformando un conjunto casual en una propuesta más refinada y estilosa con un solo toque.

Las grandes firmas la han convertido en una de las tendencias más aclamadas. La hemos podido ver en la ya mencionada pasarela de Chanel en Hong Kong.

Silueta del desfile Crucero 2025 de Chanel. Chanel

"Para looks de diario puedes optar por capas de punto, acolchadas o de estilo poncho, en colores como camel, verde militar, crudo o con estampados. Las mismas pueden llevarse por encima de camisas o vestidos, y son ideales para llevar a la oficina o en comidas con amigas, aportando un aire relajado y chic a cualquier atuendo, convirtiéndolo en una pieza esencial en tu armario de temporada", nos recomiendan los expertos de Elena Miró.

Una buena inversión

En la propuesta de la citada firma, se encuentra este modelo sin mangas, en tono camel, con detalle de botones y cuello alto. Destaca su carácter versátil y atemporal. Esta capa puede ser un acierto tanto con una camisa como un jersey en tono blanco.

De transparencias

Las prendas con transparencias se han consolidado como una de las tendencias más fuertes para este 2024, y han llegado para conquistar todas las categorías de ropa: desde blusas y faldas hasta prendas de punto.

Numerosas casas, en el marco de la Semana de la moda de París, se han mostrado unánimes sobre esta tendencia. Una de ellas fue Valentino, quien las incluyó en su propuesta otoñal, incluso en jerséis.

Silueta de la colección otoño 2024 de Valentino. Valentino

Una buena inversión

Sugerente y elegante a la vez, este jersey de punto fino con cuello redondo y manga larga destaca por su aspecto semitransparente en tono vainilla. Puede ser un acierto con un par de vaqueros azules y botines de color granate. Lo firma Zara.

De cuello redondo

Una última opción más clásica pero no menos relevante: la de los cuellos redondos. Visto en desfiles como el de Isabel Marant, el jersey que adopta esta tendencia destaca por su pulcritud y minimalismo.

En su versión básica, se luce con vaqueros o pantalones de pinzas, con una blusa romántica. Para un mayor atrevimiento, se puede combinar con una falda transparente o incluso pantalones fuseau, cuyo poder nos recordó recientemente Rania de Jordania.

Silueta del desfile otoño-invierno 2024-2025 de Isabel Marant. Isabel Marant

Una buena inversión

Los diseños de UNIQLO destacan por su carácter minimalista. Este modelo gris, de cuello redondo, en punto suave, soufflé, no pica y tiene una suavidad sin igual.

Cuenta con una silueta cómoda y amplia, ligeramente más larga por la parte de atrás. Perfecta para crear infinidad de looks. Quedará perfecto con vaqueros en tono índigo.