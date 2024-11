De la exposición más aclamada del Guggenheim al Día de Muertos del Santo Mauro: los planes de Magas

Toca despedirse del mes de octubre y qué mejor manera de hacerlo que con una agenda completísima. La noche de Halloween se alarga en algunos establecimientos: el primer fin de semana de noviembre es una oportunidad para seguir exprimiendo esta fiesta anual que conquista tanto a pequeños como mayores.

Pero no son los únicos planes que nos llaman la atención estos días. Conciertos, exposiciones, pop-up… prometen cautivarnos. De Madrid a Barcelona, pasando por Galicia, descubre las mejores opciones de cultura y ocio para arrancar el mes de noviembre por todo lo alto.

Día de Muertos

Este otoño, Mandarin Oriental Ritz Madrid rinde tributo a la cultura mexicana a través de la creación, en colaboración con la Fundación Casa de México, de un altar de Día de Muertos. Se encuentra en el espacio de Champagne Bar, presidiendo el espacio bajo la icónica cúpula de cristal y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre.

Además de este elemento, que sin duda es uno de los más representativos de la festividad mexicana, se pueden encontrar guiños gastronómicos en los diferentes outlets del hotel. El altar de muertos de Mandarin Oriental Ritz Madrid está dedicado a todas aquellas personas que han formado parte de la historia del hotel, una historia que se remonta a su inauguración en 1910.

Tras visitar el altar de muertos, el equipo gastronómico, liderado por el galardonado chef Quique Dacosta, invita a realizar una parada en sus diferentes espacios para viajar a los sabores de México.

En cualquier momento del año, no dudes en acercarte a Deessa, el restaurante estrella del hotel. El salón Alfonso XIII, con su terraza con vistas al jardín del Ritz, es el enclave perfecto para la cocina de Dacosta.

El talento del chef queda plasmado en dos extensos menús, Histórico y Contemporáneo, servidos tanto para el almuerzo como para la cena, que prometen una experiencia culinaria única y memorable, galardonada con dos estrellas Michelin.

¿Dónde? Pl. de la Lealtad, 5, Retiro, 28014, Madrid

Una ruta única

Cerca de Covarrubias, en el conocido Camino del Cid, se encuentra Santo Domingo de Silos, lugar clave en la historia de la lengua castellana y visita obligada. Este monasterio benedictino del siglo XI y su majestuoso claustro románico es la parada perfecta para luego deleitarse con uno de los mejores bocados gastronómicos de la zona: el lechazo asado, que marida a la perfección con cualquiera de los vinos que dan sentido a esta ruta que atraviesa además el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla. Un lugar excepcional para practicar el birdwatching, pues todo el entorno es Zona de Especial Protección para las Aves.

A un paso de Silos, el Desfiladero de La Yecla es el protagonista de una tierra donde la erosión y el tiempo han esculpido pozas y pequeñas cascadas. Recorrerlo a través de puentes y pasarelas suspendidas sobre una profunda y estrecha garganta entre los más extensos y mejor conservados sabinares del planeta es, sin duda, uno de los motivos para escoger la Ruta del Vino Arlanza. Disfrútalo este otoño.

¿Dónde? Santo Domingo de Silos

Una exposición imprescindible

El Museo Guggenheim Bilbao presenta este otoño la exposición Hilma af Klint, patrocinada por Iberdrola, que constituye un completo recorrido por la trayectoria de la artista sueca Hilma af Klint (Estocolmo, 1862–1944).

La muestra abarca desde sus primeros trabajos de temática tradicional, sus dibujos automáticos y sus series más destacadas, como Pinturas para el templo, Perceval o la dedicada al átomo, hasta sus acuarelas tardías.

Hilma af Klint dedicó casi una década a sus pinturas para el templo, que representaron un empeño radical por encontrar expresión visual a una realidad espiritual y trascendente más allá del mundo observable. Rara vez expuso en vida sus obras más innovadoras y tuvo que transcurrir casi un siglo para que su trabajo reciba el reconocimiento que merece.

¿Dónde? Abandoibarra Etorb, 2, Abando, 48009, Bilbao

En el Santo Mauro

Desde el 29 de octubre al 3 de noviembre, el hotel Santo Mauro abre sus puertas a la celebración de esta tradicional fiesta de la mano de Fundación Casa de México en España, centro cultural mexicano dedicado a promover el conocimiento de la sociedad y la cultura mexicana en España. Invita a todos sus clientes a participar en esta animada alternativa a Halloween y a su solemne Día de Todos los Santos.

Durante esta semana, los salones del hotel cuentan con decoración típica mexicana, con calaveras de barro negro de Oaxaca, grandes velas escamadas, papel picado y coloridas flores. Además, este ornato también alcanzará al Gin Bar del Santo Mauro, en el que durante estos días se ofrecerá un cóctel especial creado por los mixólogos del hotel, llamado Tláloc en homenaje al dios mexicano de la lluvia y el relámpago, que combina mezcal, vermú rojo, frambuesa y chile habanero.

Al mismo tiempo, y en honor de la gran tradición mexicana, se une el tradicional pan de muerto -similar a nuestros huesos del santo- para quien quiera acompañar su café o su infusión con un delicioso toque dulce.

¿Dónde? Calle de Zurbano, 36, Chamberí, 28010, Madrid

Para amantes del deporte

Si buscas relax y deporte, Kimpton Aysla Mallorca cuenta con Aysla Wellness Club, un gimnasio resort, abierto durante todo el año, equipado con máquinas de última generación y con estudios de yoga y spinning. No obstante, el deporte exterior también ocupa un papel fundamental en la apuesta por el bienestar de este espacio.

Además de su servicio de alquiler de bicicletas, para aquellos que deseen explorar los impresionantes paisajes de la isla, Kimpton Aysla Mallorca permite a sus clientes pasar un buen rato participando en partidos amistosos de tenis en Mallorca Country Club Tennis & Padel o aprendiendo en las clases ofrecidas por los instructores del hotel.

Además, el resort se encuentra ubicado en las inmediaciones de Golf Santa Ponsa, por lo que también se alza como un destino perfecto para los apasionados de este deporte, o para quienes quieren iniciarse en él.

¿Dónde? Avinguda del Golf, 37, 07180 Santa Ponça, Islas Baleares

Homenaje a iconos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vacheron Constantin (@vacheronconstantin)

Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la manufactura relojera más antigua del mundo con producción ininterrumpida alrededor de 270 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Para recordar su trayectoria, la casa ha desarrollado una selección itinerante mundial que destaca sus relojes más emblemáticos. Este otoño, ha llegado a Madrid, concretamente a la boutique ubicada en la calle Serrano. Esta exposición es posible gracias al excepcional patrimonio de la maison, que alberga más de 1.600 piezas y un archivo de tres siglos de historia.

Recorre los orígenes de la colección Patrimony. Presentado en 2004, dio origen a una colección clásica, atemporal, elegante y minimalista basada en los modelos desarrollados por Vacheron Constantin durante la década de 1950. Si bien en la última década surgió una gama de relojes-instrumentos diseñados para acompañar a los amantes de las emociones fuertes, la maison mantuvo su enfoque de crear relojes clásicos y funcionales que irradiaran un estilo minimalista, sobrio y elegante.

Dos modelos de 1957, las referencias 6179 y 6187, equipadas respectivamente con los legendarios calibres de cuerda manual 1001 y 1002, fueron particularmente memorables. Estos modelos sirvieron de inspiración para la colección Patrimony de 2024, como siempre, en el espíritu de la elegancia exquisita que nunca se expresa mejor que en la delicadeza de las cajas y la pureza de las esferas.

¿Dónde? C. de Serrano, 68, Salamanca, 28001, Madrid

Historias inesperadas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Good Rebels (@good.rebels)

En España, solo el 30% de las mujeres eligen matricularse en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), según el estudio To be smart, the digital revolution will need to be inclusive de la UNESCO. Esta cifra alarmante revela una falta clara de referentes femeninos en estos campos, una situación influenciada por la invisibilización histórica de muchas mujeres.

Para dar visibilidad a estas historias ocultas, y en colaboración con WITH, la agencia Good Rebels ha lanzado 'The Real Ghosts Collection', una campaña que invita a disfrazarse durante este Halloween de algunas de esas mujeres olvidadas para rendirles un homenaje simbólico a unas vidas y logros injustamente silenciados.

A través de la página web, www.realghostscollection.com, los usuarios pueden conocer las historias de estas mujeres invisibilizadas, encontrar inspiración para recrear sus disfraces de Halloween y participar en la conversación. Entre estas figuras se encuentra Gerda Taro, pionera del fotoperiodismo que quedó eclipsada bajo el seudónimo 'Robert Capa', compartido con su marido, y Cecilia Böhl, escritora que firmó sus obras bajo el nombre masculino de Fernán Caballero para ser aceptada en la literatura española.

Una noche en el Prado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo Nacional del Prado (@museoprado)

Si te apetece disfrutar del Museo del Prado de una manera diferente, aprovecha su sesión nocturna, realizada con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Samsung y Radio 3. El 2 de noviembre, en horario de 20.30 h a 23.30 h, podrás descubrir la exposición El taller de Rubens que está compuesta por más de 30 obras que incluyen pinturas realizadas por el maestro, otras pintadas por sus ayudantes y otras, resultado en diferentes grados de la colaboración entre estos y aquel.

Además, se podrá recorrer la primera planta del edificio Villanueva, que incluye la Galería central y las salas anexas, con obras emblemáticas como Las Meninas de Velázquez. También podrás posar en el photocall diseñado para la ocasión por Samsung y disfrutar del Café Prado y de la tienda del Museo.

¿Dónde? Paseo del Prado s/n, 28014 Madrid