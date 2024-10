Así ha salvado el 'wellness' a los destinos turísticos más populares en España: de Asturias a Mallorca

"No me gusta viajar", confesaba en una llamada telefónica mientras esperaba el anuncio de la puerta de embarque de mi avión rumbo a mi siguiente destino. Poco más que miradas de desaprobación a mi alrededor y un silencio extraño al otro lado de la línea me bastaron para caer en la cuenta de lo poco popular que es esta afirmación. Consciente de que esa falta de gusto por explorar nuevos lugares venía de alguna parte, decidí analizar mi razón del desagrado y no tardé en dar con ella. No es que no me gustase viajar, lo que no me gusta es el estrés que suponen las maletas, los madrugones y las carreras diarias por las nuevas ciudades para tratar de ver hasta el último rincón turístico. Vamos, que lo que no me gusta, en realidad, es volver de las vacaciones o de una escapada de fin de semana más cansada de lo que me fui.

¿A caso no vamos con suficiente prisa por la vida en nuestra rutina como para irnos a la otra parte del mundo y seguir igual? Eso mismo pienso y también los 586 millones de personas que practican 'turismo de bienestar' al año, según los datos de la Cumbre Mundial del Bienestar. Buscamos bajar el ritmo y sentirnos mejor en entornos agradables donde nos traten aún mejor que en casa, practicar meditación, alimentación consciente, yoga, paseos por la naturaleza o, sencillamente, descansar a orillas del mar. Y las islas Baleares se han convertido en el destino español por excelencia para estas prácticas sanadoras, pero no el único. Hoteles de referencia en parajes de ensueño por todo el territorio nacional ponen en marcha programas que impulsan este tipo de escapadas vacacionales.

"Ahora la temporada no acaba en septiembre" me confesaba el conductor del transfer que me llevaba del aeropuerto de Palma a mi hotel con vistas al mar. Él se quejaba de la gran afluencia de turistas durante los meses de julio y agosto, pero agradecía el hecho de que el trabajo se esté extendiendo también a septiembre y octubre con un ritmo más llevadero.

Las altas temperaturas del verano y las aglomeraciones en las playas pierden atractivo frente al clima templado y unas islas que recuperan su ritmo pausado. "Cuando vives aquí no lo valoras, nosotros el 1 de septiembre colgamos el bañador" confesaba Mónica, una mallorquina de nacimiento, cuando le trasmitía mi pensamiento sobre disfrutar de la playa cada día si viviera en la isla.

Esta percepción sobre el cambio de paradigma que está sufriendo la hostelería y el turismo no es un tema personal, los expertos del sector corroboran el auge del interés por el cuidado, el crecimiento personal y la desconexión. "Ya se había convertido en una tendencia antes de la pandemia, pero fue después de ella cuando tuvo un gran crecimiento debido a que los hábitos de consumo se modificaron. Se buscaba viajar contactando con la naturaleza y buscando el bienestar. Ha seguido en alza durante estos años y en 2025 se espera un incremento del 25%. En la actualidad es la tendencia que marca en gran parte nuestros destinos vacacionales y ha ido evolucionando durante estos años" asegura Marina López, directora wellness de Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels, ubicado en Asturias.

Piscina exterior de Las Caldas Villa Termal, Asturias Cedida

El turismo wellness beneficia a quien lo practica reduciendo los niveles de cortisol, detoxificando el organismo y ofreciendo al cuerpo el descanso que necesita para la regeneración de sus células, además, suele seguir una filosofía de responsabilidad medioambiental. Este tipo de alojamientos hace una apuesta directa por el consumo responsable, trabajan con materia prima de proximidad y, por supuesto, de temporada, reduciendo así la huella de carbono. La conexión con los ciclos naturales es un pilar fundamental para alcanzar ese deseado bienestar.

"El enfoque en sostenibilidad y bienestar está cambiando la percepción de Ibiza, tradicionalmente vista como un destino de fiestas. Estamos viendo un crecimiento significativo en el turismo que busca experiencias transformadoras y regenerativas, más allá de sol y playa" confirma la evolución Oriol Juve, Six Senses Ibiza Resort Manager. Su equipo lleva a cabo eventos como 'Alma', posicionándoles en este mapa de bienestar holístico que "está revitalizando el turismo fuera de la temporada alta".

Viajando en solitario

"Las mujeres estamos despertando" comentaba Mariana Salinas, founder de Sadhana Works y maestra en Kundalini Yoga. Este despertar se traduce en la autonomía e independencia que adoptamos cada vez en más facetas de la vida, incluidos los viajes. Somos las principales practicantes del turismo wellness porque también somos las más concienciadas con el bienestar y la conexión con nuestra parte espiritual.

Six Sense Ibiza Cedida

En este tipo de viaje de bienestar nos sentimos seguras por el concepto que aborda. "Se adapta a cualquier edad y persona, consiguiendo cargarnos de energía en un entorno único" especifica Marina López. Un facto que confirman desde Six Sense Ibiza y su propuesta de retiro 'Alma': "Se trata de un programa único de prácticas de longevidad, reconexión espiritual, movimiento guiado y celebración inspiradora".

La comunidad que se genera en este tipo de experiencias es clave para la buena acogida y creciente práctica de este tipo de turismo en solitario por parte de mujeres. "La combinación de talleres de bienestar, charlas repletas de información, sesiones de sanación transformadora y ceremonias al atardecer de Alma selecciona las perspectivas más progresistas en el panorama de la salud y el bienestar" ratifican desde Six Sense.

Tabla de salvación

El turismo de bienestar supone una inyección de capital sostenida en el tiempo que agradecen en aquellos destinos donde su principal medio de vida son los servicios prestados a visitantes, los cuales están altamente condicionados por las estaciones del año. Mientras en las islas se benefician del otoño templado, otros destinos fuera de las fronteras españolas aprovechan unas temperaturas más frescas que la media para ofrecer experiencias cinco estrellas en medio de las montañas.

Si bien este tipo de turismo se ha ido modificando, "hoy incluye actividad física, contacto con la naturaleza, spa y otros tratamientos en combinación con las experiencias gastronómicas" especifica Marina López, ya no solo se trata de visitar un spa o hacer un recorrido por aguas termales. "Quien nos visita busca disfrutar de la naturaleza, el relax y las actividades al aire libre con una buena temperatura" confirman desde Park Piolets Mountain Hotel & Spa en Andorra.

Park Piolets MountainHotel & Spa, Andorra Cedida

"El turismo de bienestar es una pieza clave" confirma Oriol Juve, Six Senses Ibiza Resort Manager. De esta manera, España, y sus fronterizos vecinos, han encontrado en este tipo de viajes una tabla de salvación para aquellos meses en que las reservas descienden hasta el punto de tener que cerrar hasta la siguiente temporada. "Nosotros no cerramos, tenemos público muy variado y lo aprovechamos" sentencian desde la dirección de AluaSoul Palma. A lo que bien se suma Oriol Juve, "las bodas en exclusividad y los retiros de lujo aportan una estabilidad financiera más sólida".

En definitiva, el turismo en España sigue siendo un pilar clave en la economía y quienes viven de este sector han dado con la manera de ofrecer todo el año un servicio a medida que beneficie a todos los perfiles que pasan por sus alojamientos, en especial si son mujeres interesadas en el bienestar.