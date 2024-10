Más de 400 personas recaudan fondos para la AECC en la primera gala benéfica de W8: así fue

W8, la red de redes de mujeres profesionales, ha comenzado su andadura por todo todo lo alto. Tan solo tras un mes de su creación, este grupo de mujeres ya ha celebrado su primera iniciativa común: una cena solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el cáncer. La cita tuvo lugar en la noche de ayer, 22 de octubre, en el Círculo de Bellas Artes de la capital española.

Para apoyar la investigación contra el cáncer de mama -que representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer- se desarrollaron diferentes actividades a lo largo de la noche. Tras la cena, tuvo lugar una rifa y venta solidaria gracias a la generosa colaboración de las marcas que hicieron posible la gala.

Laura Galarreta, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), destacó "el esfuerzo de la asociación por mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar". También agradeció la labor de las presidentas de las comunidades organizadoras.

Un encuentro para todos

A la gala solidaria acudieron más de 400 invitados, entre los que se encontraban personalidades del mundo de la empresa, la política y la cultura. Además, el evento contó con la presentadora Mónica Martínez como maestra de ceremonias y con las actuaciones de la soprano Pilar Jurado y de la joven cantante Alicia Herrera.

Entre los invitados, cabe destacar el papel que jugaron las presidentas de las ocho comunididades de W8: Cristina Delgado, Presidenta de Women in Retail; Mayte Valverde, Presidenta de Women in Banking; Marlen Estévez, Presidenta de Women in a Legal World; Elena Álvarez, Presidenta de Mujeres en Farma; Maribel Rodríguez, Presidenta de Women leading Tourism; Carmen Panadero, Presidenta de Women in Real Estate; Eduvigis Ortiz, Presidenta de Women4Cyber Spain; y Ana Calderón, Presidenta de Las Mujeres Nos Movemos.

También estuvieron presentes otras personalidades como la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado; la Secretaria de Estado de cooperación internacional de España, Eva Granados; la Secretaria general de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno; la vice alcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; o la portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Los orígenes de W8

W8, formado por las principales comunidades de mujeres profesionales de industrias estratégicas en España -que suponen el 56,4% del PIB- promete ser una red de referencia en España que inspire y movilice a mujeres de distintas industrias para liderar el impacto positivo en la sociedad.

Por ello, ya trabaja para promover la conexión, colaboración y alineamiento de intereses entre mujeres a través de la creación de alianzas estratégicas que impulsen el liderazgo responsable, el desarrollo profesional, la muestra de referentes y la participación activa en causas sociales.

Los ocho pilares en los que se sustenta W8 son la búsqueda de la unidad en la diversidad, la colaboración por un bien mayor y la solidaridad con las causas sociales que mejoren la vida de la sociedad, la visibilización del talento femenino, la educación y la innovación, las alianzas internacionales y la creación de referentes femeninosa nivel mundial.