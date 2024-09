El 'G8' en femenino ya está aquí: así funciona la red de mujeres con mayor impacto en la economía española

Visibilidad, influencia, liderazgo, profesionalización y cooperación entre mujeres. Eso es lo que busca la iniciativa W8men, que nace hoy, y que pretende ser la primera red de que aglutina a ocho comunidades de mujeres líderes para crear referentes femeninos en diferentes sectores clave para la economía española.

W8 busca ser una red de referencia en España que inspire y movilice a mujeres de distintas industrias para liderar el impacto positivo en nuestra sociedad, la solidaridad y el bienestar común. Por ello, trabajará para promover la conexión, colaboración y alineamiento de intereses entre mujeres a través de la creación de alianzas estratégicas que impulsen el liderazgo responsable, el desarrollo profesional, la muestra de referentes y la participación activa en causas sociales.

En el nacimiento de este proyecto han participado mujeres referentes en el mundo del retail, banca, legal, farmacia, turismo, inmobiliario, ciberseguridad, deporte, salud y bienestar. Además, esta iniciativa está dirigida por Cristina Delgado García, la presidenta de Women in Retail, que ha hablado con el equipo de Magas en exclusiva y en representación de todas las creadoras de W8 para contarnos cómo serán los detalles más secretos del proyecto.

Una "red de redes"

Hoy comienza el largo camino de esta iniciativa, que abrirá nuevas puertas para las mujeres profesionales en España. W8men, la "red de redes", ha reunido a ocho comunidades de mujeres profesionales líderes en industrias estratégicas, que constituyen un 56,4% del PIB de nuestro país, con una repercusión en el empleo directo de un 38,6%.

W8men pretende crear referentes femeninos en sectores estratégicos y facilitar la participación activa de ellas en la vida política, laboral, económica y social.

Como representación de esos ocho sectores, W8omen cuenta con el apoyo de Cristina Delgado García, presidenta de Women in Retail; Mayte Valverde Elices, presidenta de Women in Banking; Marlen Estévez Sanz, presidenta de Women in a Legal World; Elena Álvarez, presidenta de Mujeres en Farma; Maribel Rodríguez, presidenta de Women leading Tourism; Carmen Panadero, presidenta de Women in Real Estate; Eduvigis Ortiz, presidenta de Women4Cyber Spain; y Ana Calderón, presidenta de Las Mujeres Nos Movemos.

Así nació W8

La iniciativa W8men nació de la mano de Mayte Valverde y Cristina Delgado, que tenían claro que querían hacer un primer encuentro para "mostrar la sorodidad entre mujeres", como ha apuntado Cristina Delgado. Sin embargo, la idea se fue expandiendo entre las mujeres líderes de otras comunidades, que también estuvieron dispuestas a participar.

"Poco a poco, se fueron uniendo otras mujeres y llegamos a la conclusión de que sería muy interesante poder alzar nuestra voz y nuestros propósitos", explica Delgado. Y así fue cómo, teniendo cada una su naturaleza única y diferente, fueron uniendo sus fuerzas en aras de luchar por sus necesidades comunes.

"Igual que hay un G8, ¿por qué no hacemos un W8?", se preguntaron estas mujeres. Y, gracias a cuestionarse esta idea, surgió el W8, una "iniciativa conjunta para multiplicar la voz de todas y ponerlo al servicio de la comunidad", según Cristina Delgado.

Cristina Delgado, impulsora de W8: "Queremos tener una fuerza colectiva para respaldar movimientos humanistas y sociales".

Los ocho pilares de W8

La iniciativa W8men ha surgido de la mente de ocho mujeres con las ideas claras. Por ello, han establecido ocho pilares fundamentales que harán de este proyecto todo un éxito. La primera de sus misiones, la búsqueda de la unidad en la diversidad, ya que quieren demostrar que la fuerza se consigue a través de la pluralidad. También tienen como objetivo la colaboración por un bien mayor y la solidaridad con las causas sociales que mejoren la vida de la sociedad.

El liderazgo responsable es otro de sus pilares, ya que quieren basarse en valores éticos y en el respeto. También buscarán la visibilización del talento femenino en todas sus formas, y la educación y la innovación serán prioridades para esta iniciativa, ya que se conciben como una herramienta de cambio y una garantía de progreso.

Por último, cabe destacar que el proyecto W8men busca un impacto, no solo en España, sino el todo el mundo, estableciendo así alianzas internacionales y creando referentes femeninos a nivel mundial.

Primer acto solidario

Entre todos los intereses que estas ocho comunidades de mujeres persiguen, encontraron uno prioritario: las causas sociales. "Al cumplir nuestro primer mes como iniciativa, queríamos hacer algo grande; así que hemos decidido encabezar una gala solidaria".

Este evento tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes en Madrid, y servirá para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Ya se estima que acudirán más de 450 asistentes, y la recaudación del evento será donada por W8 a la AECC.

"Todas las comunidades que forman W8 están creadas y constituidas por mujeres, y el cáncer de mama es la enfermedad que más nos afecta. Por eso, hemos encontrado un motivo para conseguir ayuda", explica Delgado como portavoz de las ocho mujeres. Y termina diciendo: "Somos como la vida. Todas las mujeres somos distintas, pero tenemos elementos esenciales".