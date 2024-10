Se acerca Halloween: los mejores 'tips' para conseguir el peinado, la manicura y el maquillaje más acertados

Look de belleza del desfile de Avavav.

Se acerca Halloween, una fiesta sinónima de atrevimiento, color y miedo. El 31 de octubre es la excusa para apostar, tanto a nivel de moda como de belleza, con looks innovadores y místicos.

El cine fantástico, de terror y ciencia-ficción de 2024 es fuente de inspiración para nuestro look y disfraz de Halloween, podemos fijarnos para ello en clásicos del body horror.

Un ejemplo sería La Sustancia (Coralie Fargeat) con Demi Moore y Margaret Qualley, en Wicked con Cynthia Erivo y Ariana Grande, Bitelchús Bitelchús (Tim Burton) de nuevo con Michael Keaton y Winona Ryder, u otras cintas no menores como la segunda parte de Dune, firmada también por Denis Villeneuve, Nosferatu (Robert Eggers) o Longlegs con Nicolas Cage.

Repasamos algunas propuestas de belleza imparables para este día de miedo (y estilo) inédito.

Un peinado de 10

El look zombi sigue siendo un favorito indiscutible: "Para lograrlo, lo más sencillo sería no lavarse el cabello durante unas semanas, pero por salud e higiene, no lo recomendamos. En su lugar, una mezcla de fijador con talco o ceras de peinado puede dar un efecto similar", comenta Ana Soriano, codirectora de David Künzle Fuencarral.

"También para que tenga un mayor realismo, podemos adherir con un poco de fijador o con una horquilla, unas briznas de paja o incluso unas telarañas falsas", nos explica Ana Soriano, codirectora de David Künzle Fuencarral.

En cuanto a peinados, destaca el uso de lacas y sprays, melenas bicolor, cabello en textura frito y recogidos en tonos cobrizos intensos o rojos carmín.

Desde David Künzle recomiendan también los recogidos, los moños, los cardados con laca, mucho volumen y trenzas elevadas con mechones teñidos de los colores tradicionales por Halloween.

Además, nos invita esa noche a ser menos conservadoras y arriesgar: "Olvidemos los sombreros de bruja y las pelucas y por una vez, atrevámonos a coger un spray en tonos fantasía y purpurina para pintarnos la melena, con un maquillaje pálido de ojos ahumados, oscuros y muy exagerados".

Manicuras con creepy nail art

Una vez más, los tonos calabaza, blanco hueso, verde musgo y rojo sangre prometen dominar nuestras manicuras de uñas extralargas, ya sean con o sin extensiones, y bien afiladas, con el negro como base.

Ana Aguilar, manicurista del salón Twenty NLB Retiro (Avenida Menéndez Pelayo, 53. Madrid), apuesta por la clásica manicura francesa en tonalidades calabaza u otras minimalistas en tonos negros con acabados tanto en brillo como en mate.

Si eres más atrevida, aconseja decorarlas con calaveras, esqueletos, cuchillos, etc. con tonalidades blancas, negras, naranjas y rojo oscuro o rojo sangre: "El naranja estilo pumpkin lo podemos acompañar de un toque verde para que resalten más, al igual que el rojo, con la base más clara y haciendo ondas".

Por su parte, Berenice Espejo, manicurista de Entity España, recomienda combinar colores ya sean solos o en mezcla de dos o tres colores con técnica de difuminado y ombré, así como el nail art de todo tipo de iconografía de Halloween: fantasmas, tumbas, arañas, murciélagos, momias, brujas, vampiros, ojos fuera de órbita, gotas de sangre, gatos negros, etc.

Una mirada distinta

Las miradas se intensifican con cejas despeinadas y marcadas, complementadas con pestañas con extensiones.

Bárbara Torres, distribuidora en España de la firma holandesa Pe Cosmetics, apuesta por unas cejas desaliñadas (si hay suficiente pelo) o muy marcadas con ojeras como de recién levantadas de la tumba, y unas pestañas XL con el diseño más adecuado para el disfraz que llevemos, ya sea gótico, de vampira, de bruja…

"Lo más aconsejable es tunear las pestañas conforme al disfraz que hayamos elegido, añadiéndole plumas, gotas de sangre o telarañas, siempre dentro de la cajita en la que vayan, no una vez puestas, y pegando los accesorios con adhesivo de pestañas. Con la máscara, se van uniendo la tira y las pestañas naturales".

Si lo que buscas es un maquillaje más elaborado, esta idea te encantará. Podrás lucir de miedo solo con una prótesis de silicona facial completa y sangre.

Una idea más original podría ser esta, un make-up de espantapájaros con un toque coquette al meter los tonos rosados.

No podemos dejar atrás lo clásico, y es que el disfraz de momia nunca ha faltado en esta festividad, por lo que un maquillaje que lo acompañe nunca será un fallo.

Si lo que buscas es algo básico, no te pierdas esta opción. Simplemente agregando el toque de las telarañas ya lucirás un look terrorífico.

Si hablamos de cejas, las posibilidades de hacer cambios se reducen, pero lo más apropiado es maquillarlas para marcarlas aún más con el objetivo de acercarnos al personaje de nuestro disfraz, o bien dibujar a partir de estas, creando formas o figuras.