Las mejores terrazas de Madrid para tomar el brunch con amigas (y no arder en el intento)

Los planes de Madrid llegan con más calor que nunca pero no es imposible si pensamos en las terrazas con piscina en las que podrás tomarte un cocktail y disfrutar de un atardecer con las mejores vistas a la ciudad.

Además, hay terrazas de hoteles con brunch para poder almorzar a media mañana y disfrutar del día de piscina sin necesidad de estar alojado en el hotel. Madrid cuenta con los mejores brunch y, a pesar, de que este costó instalarse en la capital se ha ganado los corazones de la gente apasionada por la comida y los planes en grupo.

Madrid ha hecho sus esfuerzos para estar a la última y situarse como una de las ciudad referencia en el arte de la coctelería. Ya sea con amigos, para hacer un descanso visitando la ciudad o tener una cita de escándalo no tienes porqué comprometer al verano si te dejas llevar por los mejores sitios de la capital para tomar algo. Descubre los mejores lugares con las 3B: bueno, bonito y barato.

1. Nice to meet you - Dear Hotel Madrid

La vista 360º a la ciudad de Madrid, la tiene el Dear Hotel y está situada en Plaza de España. La entrada es gratuita y solo tendrás que decidir qué tomarte, de lo siguiente ya se encarga el barman… Además, cuenta con la opción de poder pasar el día en la piscina sin necesidad de estar alojado. Es la azotea perfecta si te gusta hacerte fotos con todo minimalista, su decoración futurista hará que desde la exclusividad puedas divisar la Gran Vía, los edificios más antiguos o ver las inalcanzables 5 torres de Madrid.

2. Oroya Rooftop

Para los amantes del atardecer, el hotel Edition en la Plaza de Celenque, te transportará al espíritu de Perú con la cocina del chef Diego Muñoz, una galardonada coctelería de autor. Además cuenta con la opción de reservar camas balinesas y tendrás vistas a la piscina infinita. ¿Aún no te convence? Déjame que te cuente más. En la terraza it podrás reservar mesa para el almuerzo y cena teniendo la sensación de estar en el bosque con DJ. ¡Ah, y el ceviche y las ostras son la especialidad de este majestuoso hotel céntrico!

3. Picos Pardos Sky Lounge

La azotea de Picos Pardos está situada en el hotel Bless ofrece las mejores ofertas para que te sea algo más barato. La entrada es gratuita y tiene 2x1 en cocktails. Las vistas son espectaculares y no solo irás a cenar, también podrás merendar, o ir de 16:00 a 19:00 para disfrutar de ese 2x1 o tomarte una cerveza ya que no tienen consumo mínimo. Además, aunque no estés alojado en el hotel vas a poder disfrutar de su piscina.

4. CoolRooms Palacio de Atocha

Esta es la piscina que con un daypass podrás disfrutar de un brunch y piscina. CoolRooms es el nuevo concepto de hotel boutique de lujo, con 34 habitaciones alojadas y un edificio histórico de 1852 en el corazón de Madrid. Entre los packs que ofrece, nos viene genial el de ‘Cool pool & Brunch’ para dos personas que ofrece acceso a la piscina, brunch completo y gourmet con una cuidada selección de salados y una botella de champagne (solo para fines de semana y festivos).

5. Hotel Exe Moncloa

La terraza de Poniente (así es su orientación) cuenta con un espacio que queda enmarcado por las vistas de la Sierra de Guadarrama y la llanura castellana. El hotel tiene packs para sorprender a la persona que vaya contigo como la ‘experiencia romántica’ que ofrece botella de cava y bombones.

A pesar de las altas temperaturas, Madrid seguirá teniendo los rincones más especiales poniendo a tu disposición el concepto más veraniego y lujoso con piscina, brunch y muchas vistas que, quizá, nunca habías descubierto. Así que, ¡ya no hay excusas para salir a descubrir Madrid y verlo desde las alturas!