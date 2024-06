Protagoniza tu aventura en la Gran Manzana: los consejos para que tu viaje a Nueva York sea inolvidable

Fotograma de la serie 'Sexo en Nueva York' Darren Star Productions, HBO, Sex and the City Productions

Cuando se trata de Nueva York, cada visitante tiene la oportunidad de convertirse en el protagonista de su propia película, serie o novela. La ciudad que nunca duerme ha sido el escenario de incontables historias emblemáticas, con la estrategia adecuada puedes vivir la tuya propia repleta de moda, cultura y aventuras inolvidables.

De cabeza a escenarios icónicos

Para comenzar tu viaje estelar, haz una parada en la famosa casa de Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York, ubicada en Perry Street, en el pintoresco barrio de Greenwich Village. Consejo: recuerda ser respetuoso, ya que es una residencia privada.

Luego, canaliza tu Blair Waldorf interior con una sesión de fotos en las majestuosas escaleras del Museo de Arte Metropolitano, un ritual casi obligatorio para los fans de la serie Gossip Girl. Estos momentos no solo te permitirán vivir tu fantasía neoyorquina, también te conectarán con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Saca tu faceta Newyorker escondida

El estilo de Nueva York es inconfundible: piensa en la elegancia urbana mezclada con un toque de audacia. Para capturar ese aire neoyorquino, elige prendas versátiles que te permitan pasar de un día turístico a una noche en Broadway sin esfuerzo. Los accesorios son tus mejores aliados; un buen par de gafas de sol, un sombrero estiloso o una bufanda pueden transformar por completo tu atuendo. Recuerda, en Nueva York, más es más cuando se trata de expresar tu individualidad.

La metrocard: tu llave a la ciudad

Siguiendo los ejemplos de los personajes característicos que han desarrollado su historia en esta ciudad, lo suyo sería coger taxi, pero amiga, no es el mejor consejo, la verdad. Por eso, la tarjeta del metro va a ser tu fiel compañera durante este viaje. Este pase es esencial para navegar el sistema de metro y autobuses de Nueva York con facilidad y eficiencia.

Comparte el protagonismo y disfruta de un gran show

Una visita a Nueva York no está completa sin la magia de Broadway. Para asegurarte esta experiencia que eleva los sentidos, reserva tus entradas con antelación. Las obras de Broadway son un espectáculo que vale la pena el desembolso, así que considera este gasto como parte de tu inversión en una experiencia inolvidable. Recuerda, ahorrar en otros aspectos de tu viaje puede darte el margen necesario para disfrutar de un musical sin remordimientos.

Punto de encuentro

Conocer la ubicación de la Quinta Avenida puede servirte de gran ayuda para orientarte en Manhattan. Este emblemático bulevar es un paraíso para los amantes de las compras y además te sitúa en una posición central desde donde poder explorar otras atracciones importantes de la ciudad.

No pasa nada si te pierdes en Central Park

Si visitas el parque más emblemático de la ciudad y uno de los más famosos del mundo, pero te pierdes en él, no te preocupes. En este lugar todos los postes tienen un código de cuatro dígitos que indican, más o menos, la altura del parque en la que estás.

Los dos primeros números indican la calle y los que faltan indican lo lejos o cerca que estás del centro del parque. Para orientarse con este sistema hay que saber que: la mitad es el número 40, es decir, el medio de Central Park. Luego, si quieres ir al este, te guiarás por los números impares y, si quiere ir al oeste, por los pares.

Aparte de estos consejos, no olvides llevar toda la documentación en regla y tus mejores looks en la maleta, no vaya a ser que recibas la invitación a un plan en el Upper East Side y por no tener qué ponerte pierdas esa oportunidad, ¿verdad? Aunque sería una buena excusa para agendar una jornada de shopping por Woodbury Common, según dicen, "el outlet de los sibaritas". Sea como sea, ¡disfruta Nueva York!