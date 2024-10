El sencillo truco de la piedra de alumbre en el cabello para eliminar la caspa y controlar la grasa

Tener el cabello como nos gustaría es una tarea muy complicada, especialmente en verano. Mientras que las altas temperaturas resecan el cuero cabelludo y nos obligan a hidratar las puntas más que nunca, el sudor, la playa y la piscina implican tener que lavarlo más a menudo, un factor que a quienes tienen el pelo graso no suele hacerles mucha gracia. Aunque los expertos en los últimos años hayan sugerido lo contrario.

En cualquier caso, el sebo parece que nunca se va. No importa si lo lavamos a diario o espaciamos los lavados, la grasa acumulada es difícil de eliminar, en especial, si no conocemos remedios como la piedra de alumbre, que lleva utilizándose durante siglos como un aliado de belleza no solo facial, sino también capilar.

También conocida como fitkari, la piedra de alumbre es un mineral que cuenta con múltiples beneficios para la piel y el cabello. Especialmente en España, ganó popularidad por ser un desodorante natural capaz de eliminar el mal olor; sin embargo, su uso actual va más allá y es que es un excelente remedio natural para combatir la caspa y el exceso de grasa en el cuero cabelludo.

Qué es el alumbre

La piedra de alumbre se trata de un mineral, originario de Medio Oriente, que se caracteriza por tener un componente estrella: el alumbre de potasio o sulfato de aluminio y potasio. Este activo tiene propiedades antimicrobianas y se ha utilizado desde la antigüedad.

Mientras que los antiguos egipcios lo usaban como tinte, como mordiente en textiles y para curtir, a partir de la época medieval, se utilizó en medicina como astringente para heridas y cortes menores, hasta convertirse en un indispensable en medicamentos y cosméticos.

El alumbre suele referirse al alumbre potásico, que tiene propiedades astringentes. Un astringente hace que los tejidos se contraigan, consiguiendo a su vez que se tensen o encojan. De hecho, muchas personas emplean estos activos para reducir la apariencia de los poros en la piel; sin embargo, estas propiedades funcionan también en el cabello.

A diferencia de otros astringentes químicos, la piedra de alumbre natural es antimicrobiana y antiséptica, lo que le permite combatir las bacterias de un modo natural, especialmente las del cabello. Esto explica su fama como aftershave o producto después del afeitado, ya que tonifica, reafirma la piel y detiene el sangrado de raspaduras o pequeños cortes.

Beneficios de la piedra de alumbre en el pelo

Como ya hemos comentado, una de las características más destacadas de la piedra de alumbre es su capacidad astringente. Este mineral puede contraer los tejidos y reducir la secreción de grasa, lo que la hace ideal para controlar el exceso de sebo en zonas como el cuero cabelludo o, incluso, el rostro. Esto no solo ayuda a mantener el cabello más limpio por más tiempo, sino que también puede prevenir la formación de caspa grasa.

El exceso de grasa en el cuero cabelludo puede resultar en un aspecto grasoso, descuidado, incómodo y en otros aspectos como la formación de caspa. Gracias a las propiedades astringentes de la piedra de alumbre, puede ayudarnos con regular esta producción que tanto nos inquieta, proporcionando una sensación de cabello limpio y, sobre todo, una limpieza más duradera.

Piedra de alumbre. Instagram @lavanda.sustentable.

Añadido a ello, este mineral también posee propiedades antibacterianas que son extremadamente beneficiosas para el cabello. Cuenta con una excelente capacidad para eliminar bacterias y, por tanto, a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de infecciones que pueden causar caspa. Además, estas propiedades pueden contribuir a aliviar la irritación y el enrojecimiento del cuero cabelludo.

La piedra de alumbre también actúa como un antiséptico natural. Esto significa que puede prevenir infecciones y mantener el cuero cabelludo saludable. Al aplicar este mineral en el cabello y cuero cabelludo, se crea un entorno menos propenso a infecciones, lo que es crucial para aquellos que sufren de caspa persistente.

La caspa es una condición común que puede ser causada por varios factores, incluyendo infecciones fúngicas y piel seca. Sus propiedades antisépticas y antibacterianas ayudan a prevenir infecciones y a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de irritaciones.

Al aplicar alumbre en el cuero cabelludo, creamos un ambiente muy poco acogedor para los hongos responsables de la caspa, reduciendo así la descamación y la picazón. Todas estas características consiguen una salud general del cabello, por lo que a la vez que tratamos diferentes afecciones conseguimos que se vea mejor que nunca.

Cómo usar la piedra de alumbre

Todos conocemos la piedra de alumbre y es posible que no sepamos cómo aplicarlo en el cabello para que haga su función. Lo principal es elegir una de buena calidad. Se recomienda optar por la piedra en su forma cristalina natural, ya que esta versión suele ser más pura y efectiva.

Para preparar una solución de alumbre, tenemos que disolver una pequeña cantidad de piedra de alumbre en agua tibia. La proporción recomendada es una pizca de polvo de alumbre por cada dos tazas de agua. En este punto, tenemos que asegurarnos de mezclar bien hasta que el alumbre esté completamente disuelto.

Ahora, podemos pasar a aplicarlo en el cuero cabelludo. Podemos hacerlo o bien después de lavar el cabello con nuestro champú habitual, utilizándolo como enjuague final a modo de masaje y aclarar, o bien, aplicarlo antes y dejarlo actuar durante 10 a 15 minutos. Después, podemos pasar a nuestra ducha habitual.

Otra manera de usar este mineral es mezclando un poco de polvo obtenido a partir del mineral en nuestro champú o acondicionador. Después, usaremos nuestro champú como habitualmente, masajeando bien el cuero cabelludo para que el alumbre pueda actuar.