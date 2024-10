La suerte de la 'novata': una vendedora de la ONCE reparte 350.000 euros en Ronda

Carmen García, vendedora de la ONCE en el centro histórico de Ronda.

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado una parte de su fortuna en Ronda (Málaga) con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que ha vendido Carmen García en la Carrera del Espinel, en pleno centro histórico de la ciudad malagueña, donde ha repartido así 350.000 euros entre sus vecinos.

García, vendedora de la ONCE desde el pasado mes de marzo, se ha sorprendido por haber dado un premio de esa cuantía al medio año de comenzar a trabajar en la ONCE. "No sabía que lo fuera dar tan pronto, aunque tenía la ilusión de darlo, la fortuna es lo que tiene", afirma.

"Me alegro mucho por mis cliente", añade tras reconocer que la mayor satisfacción de su trabajo, aparte de dar premios, es "ver la ilusión con la que vienen para ver si les toca el premio, es lo mejor", concluye.

El sorteo de la ONCE del segundo día de octubre, que estaba dedicado al Arco de Santa María de Burgos, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la ciudad malagueña de Benalmádena, que vendió María Ángeles García, y otro en San Fernando (Cádiz) y ha llevado el resto de sus premios a Extremadura, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, y la Comunidad Valenciana.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este próximo viernes, 4 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 79 millones de euros.