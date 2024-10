Unicaja-Barça | Una prueba del algodón

El Unicaja intentará pasar este domingo una prueba del algodón en el duelo que le medirá al FC Barcelona en el Martín Carpena con el liderato de la ACB en juego. Los de Ibon Navarro cuentan todos los partidos de esta temporada por victoria, pero la prueba de hoy en el pabellón malagueño es de las más duras del curso, aunque el equipo cajista ha demostrado de sobra que no le teme a nadie.

El partido, de la jornada 5 de la Liga Endesa, se disputará a partir de las 18:30 en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, del que Unicaja se despedirá hasta finales de noviembre por la disputa de la Billiea Jean King Cup y la Copa Davis de tenis en las instalaciones donde el Unicaja juega como local.

El equipo de Ibon Navarro llega con varios jugadores entre algodones, como son Alberto Díaz, que probablemente será uno de los descartes, o Jonathan Barreiro y Kameron Taylor, ambos tocados del duelo de BCL el pasado miércoles contra el Petkimspor turco.

Unicaja es el único equipo invicto en las cuatros jornadas que se han jugado de la Liga Endesa con un balance de 4-0.

Enfrente llega un Barcelona en reconstrucción Joan Peñarroya al frente y que está dejando atrás la mala temporada pasada a base de triunfos en la Euroliga con buenas actuaciones de jugadores aterrizados en el Palau esta temporada, como el caso de Kevin Punter, llegado desde el Partizan de Belgrado.

Será una tarde especial en el Martín Carpena, que homenajeará antes del partido a Will Thomas, 'el tío Will', que dejó el baloncesto al final de la temporada pasada cuando decidió no renovar su contrato con el Unicaja, donde dejó una huella imborrable en las dos etapas en las que vistió la camiseta verde.

Si hay equipos que se conocen con los ojos tapados con el Unicaja y el FC Barcelona, que se han enfrentado en un total de 142 ocasiones. Con batallas para el recuerdo como aquella final de 1995 de la ACB y el pase a la Final Four de la Euroliga del Unicaja dejando en el camino al cuadro catalán.

El balance es muy desigual a favor del FC Barcelona, también cuando el Unicaja ha sido local. Pero esos números poco el importan al conjunto de Ibon Navarro, que la última vez que el Barsa jugó en el Carpena le endosó una derrota muy rotunda.

El papel está vendido al completo y se espera un Carpena como el de las grandes tardes de baloncesto. Unicaja y Barcelona, otra vez frente a frente.