Loren destripa cómo está la renovación de Antoñito Cordero con el Málaga CF

En los últimos días del mercado de fichajes un nombre hizo saltar por los aires la tranquilidad que se vivía en Martiricos. El FC Barcelona hacía llegar una oferta al Málaga CF para hacerse con los servicios de Antonio Cordero, que el club blanquiazul terminó rechazando. Ahora, trabaja en la renovación del extremo jerezano, que finaliza contratl al final de esta temporada. Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, le ha pasado el bisturí a la situación del héroe de Tarragona.

Ha sido en una comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el mercado de fichajes de verano y tras presentar la renovación de otro canterano, Izan Merino. Loren ha contado con pelos y señales los acercamientos que el club ha tenido con el jugador y su entorno desde hace casi un año.

"Pediría un poquito de responsabilidad y de respeto al club en sus negociaciones y en sus trabajos, que muchas veces no pueden ser públicos porque muchas veces no hacen más que complicar, intoxicar y dificultar. Si hoy ha renovado Izan es porque duratnte una temporada ha habido un trabajo silencioso, callado, desde la premisa del club desde la temporada pasada cuando llegó la primera oferta del Real Madrid de intentar que a lo largo del año convencer al jugador. Se ha hecho con muchísimas reuniones, con los hechos deportivos, diciendo contamos con vosotros, de lo cual es partícipe el entrenador. En este sentido, pido un poquito de cuidado", empezó disparando Loren, para desgranar a continuación la situación del extremo jerezano.

A continuación, hizo un cronología de todo el proceso de negociación que hay abierto con Cordero:

"La situación de Antonio Cordero, en octubre del 23 me reúno con sus agentes de entonces y hablo de las situaciones de Roberto, Ramón y Cordero. Ya hablo de Cordero cuando estaba con el filial, no había ninguna aparición en el primer equipo, ni siquiera para entrenar todavía -sic- (debutó en septiembre contra el Atlético de Madrid B en La Rosaleda) y ya estoy hablando de la intención de renovar a Cordero. A lo largo del año hay muchísimas conversaciones con sus agentes, con su familia, con la que tenemos muy buena relación. Y hay una situación puntual de la empresa de representación, que nos transmiten que no es el momento, que no pueden negociar la renovación. Respetamos esas situación y dentro de que les decimos que estamos interesados en solucionar este tema cuanto antes. Llega el mes de junio, casi jugando el playoff, hay una reunión con el entorno familiar de Antonio y me transmiten que han decidido cambiar de empresa de representación. Nosotros hemos tenido paciencia, no hemos hecho nada para esconder a Antonio, proteger a Antonio, dificultar su evolución... ha ido creciendo y el míster ha interpretado que podía participar en el primer equipo lo hemos expuesto. Ese es el riesgo que tienes cuando trabajas con jugadores de cantera, que los expones. Cuando aparece en el primer equipo del Málaga, la visualización del jugador es mucho mayor, es internacional sub-18 con España. Vamos de cara, somos honestos y tenemos que convencer al jugador con nuestros criterios. A finales de julio en una reunión por teléfono nos transmiten que han decidido qué empresa les va a representar. El día 1 de agosto hablo con los nuevos representantes de Antonio. Me dicen que están predispuestos a escuchar, que su voluntad es que continúe en el Málaga. El 5 de agosto mando una propuesta. Esa propuesta que la tengo aquí, oficial, firmada, no tiene nada que ver con las informaciones que han salido de las cantidades, del modelo de contrato, de cuándo iba a entrenar en el primer equipo o cuando no iba a entrar en el primer equipo. Por eso digo que hay que tener cuidado con las cosas, porque al final dificultan... No son informaciones reales, al final no hacen más que complicar. El 8 de agosto me pongo en contacto con ellos y hablamos de los términos generales. Una primera propuesta es una declaración de intenciones, yo ya sé que no voy a firmar la primera propuesta, intentamos ir lo más arriba posible dentro de los parámetros que marca el club. Me trasladan que van a hablar con la familia para trasladarle la propuesta. El 22 de agosto vuelvo a hablar con la persona de contacto de la nueva empresa y nos trasladan que ya han hablado con la familia, que están al final de verano y que tienen muchas operaciones, es un agencia grande, importante, internacional, y consideran que lo de Antonio no es tan importante. Como no tienen prisa porque están cómodos, entienden que el mejor sitio para Antonio Cordero es el Málaga, no hay ningún movimiento de esa fecha al final de mercado, y nos remitimos a una reunión personal cuando el mercado, cara a cara, para intentar solucionar la situación de Antonio Cordero y prolongar su contrato con el Málaga si somos capaces de llegar a una entente en los contratos. La voluntad es una cosa y los números son otra. Entiendo que el Málaga iba a hacer el máximo esfuerzo que tiene que hacer para retener a Antonio, y que ellos, entendiendo que este es un buen sitio para terminar su formación, también tienen predisposición en llegar a un acuerdo. Y el 29 de agosto recibo una llamada del director del fútbol base del FC Barcelona diciendo que están interesados en Antonio Cordero. Palabras textuales, "los movimientos que se están produciendo en el Barcelona están dejando al filial descabezado" y han dado el visto buen a intentar llevarse a Antonio. Les transmito que no vendemos jugadores en los que estamos intersados, el Málaga quiere hacer un modelo de club en el cual la cantera sea fundamental. Me dice que me va a mandar una propuesta esa misma tarde porque cree que tiene que terminar su trabajo y le digo que lo transmitiré a la administración del club y a la dirección general, porque no tengo la última palabra. El club tenía claro que no iba a aceptar fuese cual fuese la cantidad, salvo la cláusula que tiene que decidir el jugador si se va o no. Esta propuesta del Barcelona -enseñando unos papeles- no es la que sale en los medios, no son las cantidades. Una vez más pido un poco de responsabilidad y de veracidad en las informaciones que se dan. Cada uno es libre de llevar la línea que quiera llevar, pero por lo menos, si sale algo, que salga con la mayor certeza posible. Y ahí termina la historia. Tenemos pendiente esa reunión con la empresa de representación. Yo sí he hablado con el padre de Antonio. Más allá de que el Barcelona, el Madrid, cómo no va a generar ilusión, sigo teniendo la sensación, o lo que a mi el padre me transmitió viendo al División de Honor en la ciudad deportiva es que tenemos que llegar a un acuerdo, que podemos llegar a un acuerdo. El Málaga tiene unos parámetros en los que va a tener que mover, pero haremos un esfuerzo para que Antonio se quede aquí, siempre que no exceda los límites de la normalidad y lo que el club pueda hacer. Porque después de Antonio Cordero vienen otros jugadores también y creo que tenemos que tener un criterio. Lo más importante es que entiendan que este es el sitio donde se pueden desarrollar y donde van tener las oportunidades que necesitan para ser futbolistas profesionales de máximo nivel. Esta es la historia de Antonio Cordero".

Después de eso, Loren sacó pecho con la renovación de Izan para explicar que el club está capacitado para negociar la renovación de Cordero. Lo que sí sé es que Antonio Está contento aquí, que su entorno está contento aquí, porque está viendo que las cosas se están diciendo se están cumpliendo en cuanto a los jugadores jóvenes. Ahora, si me viene la empresa de representación y me dice que tengo que competir con una oferta de Arabia Saudí entonces es igual es difícil que se quede aquí. O una oferta del Barcelona a la que no podemos llegar. Somos el Málaga. En lo deportivo sí podemos ofrecerles fútbol profesional, primer equipo... Todo eso tiene que tener tanto o más fuerza que lo otro en jugadores jóvenes", concluía Loren sobre la situación del jugador de moda en el Málaga CF.