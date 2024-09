El Unicaja muestra su catálogo contra el AS Mónaco en el Costa del Sol (79-72)

Killian Tillie durante el Unicaja vs. AS Monaco Unicaja CB

El Unicaja de Málaga se ha llevado el primer partido del triangular del Trofeo Costa del Sol contra el AS Mónaco por 79-72 en un encuentro en el equipo malagueño ha ido de menos a más, dominando una segunda mitad en la que ha cogido velocidad de crucero frente al conjunto francés. Con todavía muchos ajustes que arreglar, como las pérdidas de balón que enfadaron en más de una ocasión a Ibon Navarro, y con un reparto de minutos equitativo, salvo Dylan Osetkowski, que sólo pudo estar 3:27 minutos en la pista, el equipo malagueño sacó adelante el test más complicado en lo que lleva de pretemporada.

En el partido, disputado en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, no han participado ni la última incorporación del conjunto cajista, Olek Balcerowski, ni Melvin Ejim, ambos de paisano en el banquillo junto a sus compañeros. El que sí jugó, y con la mano caliente, fue Tyler Kalinoski, máximo anotador de la escuadra cajista con Sumó minutos también Killian Tillie (16:47 minutos), que empieza a coger ritmo con la camiseta del Unicaja tras dos años casi fuera de las pistas.

En el primer cuartro Tyler Kalinoski cogió las riendas del equipo de Ibon Navarro para encestar nueve puntos - tres triples- que ayudaron al equipo cajista a llevarse la primera manga por 19-18, con mucha presencia en la pista de Tyson Pérez y Kendrick Perry.

Apretó AS Mónaco en el segundo cuarto con Korkmaz imitando a Kalinoski y cogiendo la batuta de los franceses, que se llevaron el cuatro (21-25) y se fueron arriba al descanso con un 40-43 maquillado sobre la bocina con un triple de Tyson Carter desde el medio del campo, que dejó a Unicaja a una canasta en la reanudación.

Fue dominador el equipo de Ibon Navarro a la salida de los vestuarios, dominando el tercer cuarto como no había mandado en todo el partido, con Kalinoski y Carter sumando guarismos para un 18-10 en esta manga que elevaba la ventaja cajista a un 58-53 antes del tramo final de este primer partido del triangular.

Continuó con la inercia Unicaja en el último cuarto y se fue a un +7 de máxima, con un AS Mónaco que no era capaz de encontrar el aro. Pero la relajación llevó al Unicaja a cometer algunas pérdidas y propiciar que Mónaco se acercara en el marcador en el último minuto (72-70), pero ahí estaba Kalinoski con la metralleta para meter un triple definitivo que le da al equipo malagueño el primer triunfo del Trofeo Costa del Sol (79-72), cuyo título se jugará contra Baskonia el domingo en la presentación del equipo en el Martín Carpena. Antes, este sábado, AS Mónaco vs. Baskonia en Manilva.