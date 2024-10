Olivier Schrauwen: "Aburrirse es un arte que se está perdiendo. Así buscas formas de entretenerte y ser creativo"

El dibujante y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga Pepo Pérez asegura que Olivier Schrauwen es el mejor autor de cómic europeo de los últimos 15 años. Ante ese halago, el belga bromea. "Parece que fuera mi funeral", señala con una reducida, casi imperceptible, y pícara sonrisa.

Schrauwen es uno de los autores de cómic de vanguardia más aclamados por la crítica. De hecho, hay publicaciones de referencia en el sector como The Comics Journal que lo tienen en un pedestal.

Ha realizado ilustraciones para The New York Times y animaciones para publicidad y videoclips. También ha editado varios libros como Domingo Flamenco, Mi pequeño o Arsène Schrauwen, entre otros.

Schrauwen ha sido invitado por el Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, liderado por Lorena Codes, para dar sendas charlas en Málaga y Sevilla y para conocer de primera mano a jóvenes talentos andaluces. Ha tenido también tiempo para dar esta entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

¿Había venido alguna vez a Andalucía?

No, es la primera vez que la visito. Llegué a Málaga el martes, di un paseo por la mañana y es una ciudad realmente bonita.

He leído que, en su adolescencia, tenía colgados en su cuarto dos carteles de Magritte y Dalí. ¿Cómo impactó el surrealismo en su trabajo posterior?

Sí, tenía unos posters de esos autores a cada lado de mi cuarto. En Bélgica hay mucho arte popular influenciado por el surrealismo y el absurdo. Por tanto, aunque fuera de forma indirecta, estaba más habituado al surrealismo.

¿Cómo logra el equilibrio entre el surrealismo y la parte mundana o común en su obra?

Especialmente en los últimos años estoy intentando hacer historias más realistas. Pero siempre buscando los aspectos extraños de la vida y sin hacer trampas. Ceñirme al realismo, pero buscando la extrañeza en lo mundano.

En su obra habla mucho de la falta de comunicación. ¿Estamos los seres humanos más aislados que nunca pese a tanta red social?

No lo sé porque las redes sociales tienen ese aspecto de la socialización, pero es cierto que tenemos una forma diferente de aislamiento ahora. En mis obras más antiguas busco la extrañeza, pero en contextos de hace un centenar de años. Ahora estoy interesado en separar eso en los tiempos modernos de comunicación, porque la gente está intentando comunicarse con una comunidad en sí misma.

Olivier Schrauwen posa para esta entrevista. Angel Recio

¿Teme que podamos perder los seres humanos la empatía viendo cosas horribles prácticamente cada minuto por las redes sociales?

Sí. Como en ciertos contextos estamos comunicados on line olvidamos aspectos como la humanidad de las personas que están al otro lado del mensaje. La comunidad se puede volver mucho más cruel con esas idas y venidas de información. Si habláramos en persona, cara a cara, no se seguirían las mismas dinámicas que se siguen en las redes. Se tendría una actitud más amistosa.

Su última obra, Domingo Flamenco, es una oda al aburrimiento. ¿Deberíamos las personas aburrirnos más y no vivir siempre al 200% de nuestra capacidad?

Aburrirse es un arte que se está perdiendo. Si te aburres buscas formas de entretenerte. El protagonista de Domingo Flamenco hace muchas cosas que no son proactivas, pero también, mientras se aburre, hace juegos mentales y cosas creativas. Su día no es totalmente inútil.

Está claro que ese personaje no tiene hijos.

Sí, pero está confrontado con una pareja que sí tiene hijos. Nunca haría un libro que fuera solo de los pensamientos de un personaje y no tenga nada más. La idea era mostrar una barriada en Bélgica.

Ha publicado ilustraciones para The New York Times o en anuncios publicitarios. ¿Hasta qué punto prima su libertad creativa sobre los trabajos por encargo?

Es algo que todavía estoy intentando equilibrar. Hacía más trabajos de ilustración y ahora estoy derivando hacia proyectos cinematográficos. La industria cinematográfica tiene un aspecto más creativo y la prefiero a los encargos, donde te ponen muchos más límites y restricciones.

El cómic está ganando en los últimos años más reconocimiento dentro del arte contemporáneo. ¿Cómo lo ve?

Vivo en Berlín y veo que los artistas allí no se limitan a sí mismos. Hay gente que crea cómics, pero al mismo tiempo está pensando cómo puedo mostrar esto en una exposición. Gente que cruza las barreras para trabajar con personas de otras industrias. Pienso que la actitud del artista debería ser salir de la burbuja del género de su arte e ir más allá.

Schrauwen junto a varios de sus libros en el Museo de Málaga. Angel Recio

¿Puede adelantarnos algo de sus proyectos futuros?

Estoy trabajando en un proyecto cinematográfico. Una mezcla entre una película normal y una de animación. Estamos al comienzo de la producción y he hecho pequeños guiones. No sé si dará sus frutos o si llegaremos al objetivo final. Mientras tanto estoy trabajando en un nuevo libro porque siempre tengo que estar trabajando en uno. Si no, no estoy contento.

¿Está preocupado por el aumento de guerras en el mundo. Ucrania, Israel…?

Al contrario que al personaje de Domingo Flamenco que nunca piensa y no sabe ni quién es el primer ministro de su país, este tema sí ocupa muchos de mis pensamientos. No tengo nada específico que decir al respecto, aunque al vivir en Berlín el conflicto israelí tiene un efecto muy amplio por el pasado de Alemania. Veo en mi entorno muchas reacciones dramáticas.

¿Donald Trump o Kamala Harris?

Harris, por supuesto. El día después de las elecciones viajo a Estados Unidos y a ver qué me encuentro allí.