Talent Lant cierra su primera edición en Málaga con el World Record Guinness en la actividad Aqua Challenge

La edición europea del Talent Land ha llegado a su fin y cumpliendo uno de sus principales objetivos. Ha conseguido el World Record Guinness en la actividad Aqua Challenge. Así lo han confirmado en la representante de Guinness World Records tras comprobar todos los datos de participación en la competición con la que quería conseguir el certificado.

El evento se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Llevaba siete años celebrándose en México y la organización decidió que esta vez sería en Málaga, asegurando además que se quedarían en la Costa del Sol hasta 2027.

El Talent Land ha contado con diferentes charlas ofrecidas por ponentes de primer nivel, aunque el foco ha estado puesto en el Aqua Challenge Digital. La idea de esta competición era encontrar propuestas y soluciones innovadoras para paliar la escasez de agua en el mundo. Se han presentado a este concurso alrededor de 2.000 proyectos distintos y se van a repartir 15.000 euros entre las tres mejores iniciativas, que ya se conocen, para solucionar un problema que azota a Andalucía y a otras regiones del mundo.

Premiados Aqua Challenge

Así, según ha dado a conocer Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el primer premio es para Hydro Healers que se llevarán 9.000 euros; el segundo de 4.000 euros es para Biotonomy; y el tercero de 2.000 euros es para Sky Things.

En este sentido, Moreno ha hecho hincapié en que es fundamental encontrar soluciones para este tipo de problemas porque “en Andalucía está lloviendo un 30% e incluso un 40% menos de agua y sin hay no solo no hay agricultura, sino que no hay turismo, no hay industria y no hay vida”.

Además, ha agradecido a Talent Land y a todos los participantes por aportar su talento y “poner su trabajo en manos de todos los demás”. Asimismo, al estar rodeado de influencers con “unos niveles de comunicación muy alternativos que llegan a grandes masas”, les ha pedido que ayuden a los que “no somos tan jóvenes y no nos movemos en esa comunicación a buscarle soluciones a los problemas actuales como el agua, la protección del medio ambiente y la vivienda para los jóvenes”.

Talent Land, aparte de haber reunido a miles de personas estos días en la capital, ha conseguido el World Record Guinness con la participación en la actividad Aqua Challenge. Hasta ahora, según ha asegurado la representante de Guinness World Records, el mínimo estaba en 250 participantes y en esta competición en total ha habido 723, por tanto han batido el récord.

En cuanto a las charlas, entre los ponentes ha habido divulgadores científicos, empresarios y creadores de contenido de éxito mundial. Algunos de los nombres más conocidos han sido el ingeniero, doctor en física de partículas e investigador en CERN, Javier Santaolalla; el divulgador, youtuber y profesor Carlos Santana; Uri Sabat, creador del podcast La fórmula del éxito; también ha estado José Luis Crespo Cepeda, más conocido como QuantumFracture; y ElXokas, entre otros.