Amazon rebaja a menos de 12€ el stick más viral en redes que sirve para dar color a labios, ojos y mejillas

En el mundo del maquillaje hay una regla de oro que siguen muchísimos profesionales: hacer más con menos. ¿Y cómo la puedes aplicar tú en el día a día? En lugar de llenar tu neceser con infinidad de productos, utiliza aquellos que sean multifunción, porque además son una opción muy práctica para llevar en el bolso o para irte de viaje. Nuestros favoritos, por ejemplo, son los sticks multifunción.

Son productos, como su propio nombre indica, en formato stick que sirven para maquillar ojos, labios y mejillas y conseguir un look monocromático. Con un solo producto podrás maquillar las tres zonas más importantes del rostro, del mismo color y en menos de dos minutos. Además, estarás ahorrando muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero.

¿Quieres descubrir uno de los productos multifunción por excelencia? Es el The No - Rules Stick 503 de 3INA MakeUp, un stick que sirve para todo y que ahora mismo está rebajado un 25% en Amazon por tiempo limitado. Consigue este 3 en 1 que está arrasando en uno de los tonos más favorecedores ¡por menos de 12€!

Stick 503 3INA

El The No - Rules Stick 503 de 3INA MakeUp es un producto que vas a adorar, porque podrás llevarlo siempre en tu neceser y conseguir un look monocromático en cuestión de segundos. Es un 3 en 1 que funciona como sombra de ojos, labial y rubor para dar color a tu rostro y dejar un acabado muy natural.

Este stick es en el famoso tono 503 de 3INA que arrasa en redes sociales, pero también está disponible en 9 tonos más. Es un nude que favorece mucho y que sienta de maravilla a prácticamente todos los tipos de pieles.

Pero lo que te va a encantar de este stick de 3INA es su fórmula. Está enriquecido con esferas de ácido hialurónico que aportan hidratación a la piel y que hacen que el producto se deslice fácilmente por todo el rostro. Se funde con la piel fácilmente y encima es de cobertura modulable, porque si quieres un acabado más intenso solo tienes que darle varias pasadas.

Además, su envase en formato barra es perfecto para guardarlo en el bolso y retocarte fácilmente en cualquier sitio. Por supuesto, es un stick totalmente vegano y cruelty free, como todos los productos de 3INA. Aprovecha ahora la rebaja y llévatelo por menos de 12€.