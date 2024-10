El PSOE sospecha que el Gobierno de PP y Vox planea subir de nuevo los impuestos a los toledanos en 2025

La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, acusó al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, de convertir el Pleno sobre el Estado del Municipio en un “debate narcisista con cero credibilidad”. “Sus propuestas proyectan el retrato de un alcalde y un equipo de gobierno acabado en un año y medio de legislatura”, aseguró la líder de la oposición.

Noelia de la Cruz también hizo referencia al cambio de talante del que presumió el alcalde durante su intervención. “El cambio en las formas de gobernar, ya lo conocemos todos los toledanos y toledanas, Un cambio que pasa por eliminar la concejalía de Igualdad, retroceder en derechos ya adquiridos e invisibilizar al colectivo LGTBI, retroceder en políticas transversales de inclusión y censura, no sólo de obras de teatro sino también de propuestas de asociaciones vecinales como le ha ocurrido a la asociación de vecinos de La Cava”, subrayó.

Además, la portavoz socialista teme que el equipo de Gobierno esté planeando una subida de impuestos en 2025. “Ya han subido el agua el 30% y las tasas deportivas, asfixiando a los clubes deportivos de la ciudad”, se lamentó De la Cruz. “No creo que sea casualidad que el portavoz del gobierno ya no repita su famosa frase de que el dinero de los toledanos está mejor en el bolsillo de los toledanos que en las arcas municipales. Cuando hablan como usted de la sostenibilidad de las cuentas públicas nos retrotraen al Gobierno de Cospedal”, concluyó.

Fondos europeos

Asimismo, los socialistas lamentan que el alcalde se muestre “sorprendido por la parálisis política en la tramitación de los fondos europeos y no se sorprendiera de no haberse encontrado 30 millones de euros logrados por el equipo de Gobierno de Milagros Tolón para llevar a cabo acciones que mejorarían la vida de los toledanos y las toledanas”.

“¿No le sorprendió encontrarse 3 millones de euros y un proyecto hecho para el Parque de la Vega, que usted tiene paralizado y que quiere mutilar? O ¿no le sorprendió tener dinero y los ante proyectos del pabellón de la escuela de gimnasia y del mercado de abastos, entre otros? No quiero que suene a crítica política, pero no le sorprendió que, en 2021, esos fondos europeos que son tan importantes para la realización de distintas inversiones de la ciudad fueran votados en contra por el PP, no sólo en el Congreso de los Diputados, sino también aquí en este pleno por su grupo”, argumentó Noelia de la Cruz, que lamentó que el alcalde no le haya contestado a la carta que le remitió solicitándole una reunión para hablar de temas de ciudad. Una carta que le volverá a enviar.

Un debate monográfico al mes

Asimismo, en aras a la colaboración, la portavoz socialista propuso al alcalde de la Ciudad a debatir todos los meses sobre un tema específico de ciudad. “Un debate en abierto en el que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan intervenir y aportar ideas”, subrayó Noelia de la Cruz.

En su réplica, Carlos Velázquez lamentó que la portavoz del PSOE haya venido al Debate sobre el Estado del Municipio con el “discurso escrito desde hace días”. “No ha hablado de la Ciudad del Cine y ha dicho que el ‘Toledo emerge’ le ha recordado a un plan de empleo. Un plan de empleo cómo los que ustedes hacían”, se preguntó Velázquez, que lamentó que tanto De la Cruz como la mitad de los concejales socialistas vivan fuera de Toledo”.

Datos macro

En materia económica, Noelia de la Cruz defendió la gestión realizada por el equipo de Gobierno de Milagros Tolón. “Nosotros dejamos, en 2022, un superávit de 9,21 millones de euros. En 2023, el superávit de su gestión fue de 5,39 millones de euros. Es decir, en un año han reducido el superávit del ayuntamiento en un 41,47%. Es decir, no sólo no saben gestionar, sino que están dejando las arcas del ayuntamiento en números rojos”, afirmó la portavoz socialista.

Además, añadió que el remanente de tesorería ha experimentado “un notable retroceso” a lo largo de su año de gobierno. “A finales del segundo trimestre, de los 20 millones que les dejamos, ya se habían gastado casi 16 millones. Por tanto, en un año, se han gastado los ahorros de los ciudadanos, y van camino de que Toledo vuelva a estar endeudado por culpa del Partido Popular y sus socios de gobierno Vox”, alertó.

“Cuando el PP gobierna la ciudad de Toledo se gasta los ahorros de los ciudadanos, suben los impuestos y endeudan a la ciudad”, concluyó Noelia de la Cruz.

En su contestación, el alcalde recordó a la líder de la oposición todos los incumplimientos realizados por Milagros Tolón. “Donde está el recinto ferial o la recuperación del estadio de fútbol Carlos III que dijo que recuperarían la pasada legislatura. Pues ya les digo que esta instalación deportiva será realidad con nosotros en el gobierno”, afirmó Velázquez quien también preguntó a De la Cruz si hay alguien entre sus filas que este parando el tercer carril o la construcción del tercer carril de la TO-23. “En agosto el ministro Óscar Puente aseguró que en septiembre se conocería el trazado definitivo del AVE a Extremadura a su paso por Toledo. Estamos a 2 de octubre y no sabemos nada. También alguien lo está parando”, se preguntó.