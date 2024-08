Una vecina de Toledo pide ayuda para salvar a su gato enfermo y recauda más de 1.800 euros

Kiwi, un gato que sufre Peritonitis Infecciosa Felina (PIF), ha recibido una catarata de solidaridad durante los últimos días gracias a una exitosa campaña iniciada en Internet por su dueña, Nieves Adeva, que es vecina de Toledo.

"Hola, soy Nieves. Mi gatito empezó a tener fiebre y no moverse hace unos días, le llevamos al veterinario por lo que pensábamos que era un constipado y empezó a los días siguientes a temblar, no podía aguantarse, no puede andar. Al final resulta que tiene PIF, cuyo tratamiento es bastante caro y no puedo pagar yo sola. Por favor, ayudad a Kiwi", ha escrito la toledana 'gofundme'.

Aunque el objetivo inicial era recaudar 1.700 euros, en tan solo unos días más de 100 personas han ayudado con sus donativos a pagar el tratamiento de Kiwi y han aportado más de 1.800 euros a la causa.

Solidaridad

Según ha informado 'gofundme' en una nota de prensa, "la situación de Kiwi no solo resalta la fragilidad de la vida animal, sino que también pone de manifiesto la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles".

"Muchas veces, los dueños de mascotas enfrentan obstáculos inesperados, como tarifas veterinarias abrumadoras. En este caso, la lucha de Nieves por obtener la atención necesaria para Kiwi es un recordatorio conmovedor de lo que significa el amor incondicional entre un ser humano y su mascota", aseguran.

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una patología grave producida por un virus. Se trasmite principalmente a través de heces contaminadas y su tasa de mortalidad es alta, por lo que el tratamiento veterinario suele estar enfocado sobre todo a mejorar la calidad de vida del gato.