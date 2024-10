Page reclama "ayuda" para defender la España constitucional "incluso ante poderes del Estado"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha pedido "ayuda" para "defender la España constitucional". De esta forma ha cerrado este martes en las Cortes castellanomanchegas su intervención durante el Debate sobre el Estado de la Región, un discurso sin límite de tiempo que ha durado tres horas y 49 minutos.

El dirigente socialista, muy crítico con los pactos y concesiones de su propio partido al independentismo catalán, se ha presentado como un "humilde presidente de comunidad autónoma" que necesita colaboración para blindar la vigencia de la Constitución de 1978.

"No crean que me basto y me sobro", ha asegurado Page, que ha añadido al respecto: "Bastante me duele decir que hoy la Constitución necesita ser defendida, y me duele especialmente que se tenga que defender incluso frente a poderes del Estado".

A juicio del presidente castellanomanchego, que aunque no ha concretado a que poderes se refería ha mostrado durante los últimos meses sus discrepancias con la política territorial del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la carta magna "ha abierto la mejor época de España, la más fructífera en cuando a igualdad, libertad, derechos sociales, servicios públicos y riqueza que ha tenido la sociedad española en toda su larguísima historia".

Hay que recordar que el Gobierno de Page ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, al igual que las comunidades autónomas dirigidas por el PP, la ley de amnistía que benefició a los implicados en el desafío secesionista del 1-0.

"No me resigno a que nadie me cambie el relato de éxito que ha sido la Constitución desde el año 75", ha defendido Page, que previamente ha denunciado los "insultos" recibidos por el independentismo catalán desde que, en su visita al palacio de la Moncloa del pasado 4 de octubre, se opusiese ante Pedro Sánchez a la financiación singular para Cataluña.

En ese sentido, este martes ha insistido en la Cámara castellanomanchega que "el acuerdo sobre la financiación será de todos y entre todos o no será". Igualmente, ha recordado que la Constitución garantiza "la igualdad de los españoles desde la unidad" y que la riqueza de las distintas comunidades autónomas "es la riqueza de todos".

Por último, Emiliano García-Page ha señalado dirigiéndose al Parlamento autonómico: "Nunca dejaremos de defender que en la unidad de todos los españoles se encierra la garantía de la igualdad. Estas son las dos cosas más importantes que he vivido desde que nací y son las que quiero que tengan mis hijos y espero que, con suerte y acierto, tengan mis nietos y los suyos".