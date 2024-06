Igual no me conoces, pero soy más importante para ti de lo que piensas. Me presento, soy el Rull. Josep Rull. Nacido en Tarrasa, abogado de formación y político de profesión; ex convicto del procés, amnistiado y, actualmente, President del Parlament.

Disculpen un momento. "Laura, por favor, me puede subir un café con leche, zumo de naranja y pan tumaca. Gràcies". Ya estoy con ustedes. Es que después de mi experiencia en la cárcel, tengo un poco de ansiedad con la comida.

¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! El caso es que tengo un problemilla para elegir a quién propongo para la investidura en la Generalitat. Si elijo a Carles pueden pasar dos cosas; la primera es que igual viene y lo enchiqueran nada más pasar la frontera. La segunda, es que me diga que tire el otro primero. Y si elijo a Illa, puede ser que no lo consiga, o que me diga que pasa de intentarlo; y al final nos quedamos en las mismas.

Pero la peor opción de todas es que fracasen los dos, y tenga que disolver el Parlament. Y entonces yo me quedo sin cargo, sin despacho y sin desayuno a media mañana. ¿Qué? ¿Le hace gracia? Pues yo no me reiría tanto, porque si aquí pasa esto, igual se ven votando en pleno verano otra vez. Y el que avisa, no es traidor.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.