Todos contra Google Maps: la alianza de Microsoft, Amazon y Apple presenta sus mapas

Los gigantes de la industria de la tecnología de consumo y empresarial no suelen colaborar normalmente entre sí. Al ser rivales en muchos mercados, cada uno tienen a desarrollar sus propias soluciones para prácticamente todo, creando ecosistemas más o menos cerrados que dejan de lado las propuestas de sus rivales. En España, por ejemplo, el de Google es el más importante, aunque eso podría cambiar.

El más claro es el de Apple, pero Google o Microsoft también suelen tomar decisiones que van por ese camino. Por eso, cuando un servicio tiene el apoyo de nada menos que tres de las mayores empresas del mundo, llama la atención. Máxime cuando se ve claramente que quieren atacar a otra de esas grandes empresas, en este caso Google.

El monopolio de Google con el buscador es parecido al que tiene en otras aplicaciones, como Google Maps. Su aplicación de cartografía es una de las mejores del mundo, e incluso los usuarios de Apple la usan por encima de Google Maps, que solo recientemente ha empezado a ponerse a la altura. De hecho, acaba de estrenar versión web.

Imagen de Overture Overture El Androide Libre

La iniciativa que apoyan Microsoft, Apple y Amazon (este último a través de AWS) se llama Overture Maps Foundation y busca crear una cartografía mundial abierta para todos. Esta corporación se fundó en 2022 y no fue hasta mediados de 2023 que lanzaron sus primeros datos. Pero no ha sido hasta ahora que no han lanzado de forma general sus primeros planos, que pueden ser usados por otras compañías y organizados de diferentes maneras.

Estos mapas son “capas” que se pueden adaptar a muchos usos. La fundación ha publicado mapas de edificios (con más de 2.300 millones de unidades), lugares, que incluye unos 54 millones de puntos de interés destacados; divisiones, que sirven como límites que separan países, regiones, ciudades o vecindarios y base, que cubren elementos terrestres y acuáticos como infraestructuras: puentes, torres de comunicación, etc. A estos mapas, ya en versión estable, se suman dos más, el de transporte, que está en versión beta por ahora, y el de direcciones, que está en versión alfa, con más de 200 millones de direcciones en 14 países.

Esta organización no sólo está respaldada por Amazon, Apple o Microsoft, sino que también tiene entre sus colaboradores empresas como Tom Tom, Hyundai o TripAdvisor, entre otros. Parece claro que el fin último es crear una solución base que permita a todas estas empresas crear alternativas viables a Google Maps a medio plazo que, actualmente, es casi la aplicación por defecto en lo que cartografía y navegación GPS para usuarios se refiere.