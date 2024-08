Adiós a los botones: el próximo móvil de Xiaomi tendría un diseño revolucionario

Atrás quedaron los días en los que las compañías se atrevían a experimentar. La inmensa mayoría de los móviles lanzados en el 2024 siguen el mismo patrón, e intentan salirse lo menos posible de lo establecido. Afortunadamente, poco a poco estamos viendo indicios de que la cosa puede cambiar; un buen ejemplo son los móviles plegables, que pronto podrían expandirse a nuevos formatos gracias a las pantallas flexibles.

Pero esa no es la única innovación que está en ciernes; los fabricantes preparan muchas novedades que llegarán durante los próximos años, y muy pronto, podríamos disfrutar de muchas en un móvil que tiene el potencial de ser revolucionario.

Según la filtración publicada por Smartprix y proveniente de Chun Bai en X, Xiaomi estaría preparando un móvil sin botones, que también podría estrenar muchas nuevas tecnologías, en parte para compensar la eliminación de esa parte de la interfaz. Aunque los móviles actuales son 'todo pantalla', todos siguen usando algún botón para funciones esenciales; Xiaomi podría deshacerse completamente de esos componentes, en un móvil que tiene el nombre código 'Zhuque'

Ahora bien, eliminar los botones físicos no es algo tan sencillo; si fuese así, otras compañías ya lo habrían intentado. Según la filtración, Xiaomi usará una combinación de varias tecnologías para sustituir a los botones, incluyendo controles por gestos en la pantalla táctil, comandos de voz, o incluso zonas sensibles a la presión en el lateral del móvil.

No sólo eso, sino que Xiaomi pretende usar Zhuque para estrenar otras tecnologías punteras como la cámara bajo la pantalla. Este tipo de sensores ocultos ya están presentes en algunos móviles, especialmente los plegables, pero aún no han conseguido desaparecer por completo. La versión de Xiaomi de esta tecnología podría eliminar esas imperfecciones y crear un móvil que verdaderamente sea "todo pantalla".

Siendo un móvil puntero, no es de extrañar que el procesador probablemente sea el próximo Snapdragon 8+ Gen 4, la evolución del Snapdragon 8 Gen 4 que aún no se ha presentado; en otras palabras, Zhuque no llegaría al mercado al menos hasta la segunda mitad del 2025, que es cuando el nuevo procesador estaría disponible.

Es un misterio cómo será el resto de los componentes del Zhuque, aunque es de esperar que las cámaras sean muy importantes; tampoco sería de extrañar que Xiaomi eche el resto en componentes como las baterías o la propia pantalla. Eso también supone que este móvil probablemente formará parte de la gama 'premium', incluso por encima del futuro Xiaomi 15 Ultra que se espera para principios del 2025.