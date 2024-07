Este es el truco de Google Maps que siempre uso para ahorrar combustible cuando voy de viaje con el coche

Las vacaciones de verano en España son sinónimo de tiempo libre, playa y sol. Pero por desgracia también los son de precios altos para los combustibles. En esta época la demanda sube y las estaciones de servicio lo saben, por lo que suben los precios. A esto se le suma la parte de los impuestos, que no es pequeña pero que Bruselas quiere que sea mayor.

Muchos de los movimientos dentro del país no se realizan por tren, autobús o avión, sino por coche, sobre todo en ciertas zonas donde los transportes públicos no son especialmente buenos. Por eso los vehículos privados siguen siendo una herramienta importante en las familias, en muchos casos indispensable.

Para moverlos es obligatorio echar gasolina, o diésel, a no ser que se tenga uno de los pocos coches eléctricos o de GLP que circulan por las carreteras. Para ahorrar combustible en las vacaciones es posible realizar ciertas acciones, cada una en un momento dado. Eso sí, es bueno seleccionar bien la hora a la que llenamos el depísito más que por el ahorro de precio, por el ahorro de tiempo, ya que hay momento de la semana en los que pueden llegar a verse colas en las gasolineras más baratas. Eso sí, el ahorro también es relevante.

Precio de la gasolina

Pero nada de lo anterior evita que tengamos que echar combustible cada pocos cientos de kilómetros, sobre todo en esta época donde se suele coger más el coche para distancias largas y menos para ir a trabajar o a estudiar. Y si vamos a gastar dinero es bueno saber dónde están las estaciones más económicas.

Una forma de hacerlo es usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que permiten buscar gasolineras en la zona en la que estamos y, luego, ir viendo los precios del combustible en cada una, sin tener que ir físicamente. Al pulsar en la ficha de la estación de servicio aparecerán los precios de los combustibles, como el gasóleo diésel, la gasolina o el LPG (gas licuado). Para ir a la gasolinera en cuestión sólo hay que pulsar en el icono cómo llegar. En el caso de Waze la app muestra las gasolineras con un semáforo de colores, en tonos verdes, naranjas y rojos en función del precio del combustible en cada una.

Otra opción es buscar aplicaciones que se pueden descargar desde la Google Play Store diseñadas expresamente para buscar las estaciones de servicio más económicas, o las de una empresa en particular. Algunos ejemplos son Gasolina y Diésel en España, Precio de gasolina al Instante, Gasolinera más barata, Mis gasolineras o Ahorra en gasolineras baratas.

En el caso de tener un coche eléctrico también se pueden buscar los sitios donde recargar tanto en Google Maps como en aplicaciones que son buscadores específicos, como ElectroMaps o electroverse. Sin embargo, no suele ser aún común viajar en vacaciones con estos coches, aunque es perfectamente viable.

Rutas en Google Maps

Otra herramienta que tenemos a disposición, esta vez digital, es la aplicación de mapas de Google. A la hora de calcular una ruta es posible tener en cuenta no sólo la distancia entre dos puntos, o la velocidad a la que se llegaría, sino el poder ahorrar combustible.

Para ello hay una función dentro de los ajustes de la aplicación que hace que el sistema de cálculo tenga esa variable como prioridad. Para activarlo hay que pulsar en el avatar de la esquina superior derecha y luego entrar en Ajustes. Una vez dentro se busca la opción Ajustes de navegación y ahí hay que activar la opción Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible. Además, al poder tener en cuenta el estado del tráfico podríamos evitar atascos, lo que también suele implicar un mayor gasto al estar más tiempo parados y con un mayor consumo del motor.

¿Usar el móvil en la gasolinera?

Lo último a tener en cuenta es si se puede o no usar el móvil en la gasolinera. Muchas personas creen que es peligroso porque se podría producir un incendio o una explosión, pero no hay estudios que lo corroboren. Sí que es cierto que es recomendable no usar el móvil mientras se reposta pero sobre todo por no distraerse.

Gasolinera Petroprix @EloyTP

Echar combustible es una acción que hemos integrado en el día a día, pero no estamos dejando de usar un surtidor de miles de litros de un líquido altamente inflamable, y estar atentos es algo que debería darse por descontado. Es decir, usar el móvil no va a causar per se un accidente, pero es mejor no distraerse en los pocos segundos que dura esta operación.

Mantenimiento del coche

Por último, no va directamente a Google Maps, pero también es clave para que nuestro vehículo no consuma más carburante de la cuenta es tenerlo revisado. Un mal estado del motor puede hacer que se gaste más gasolina, por problemas en los filtros, por ejemplo. Pero eso es cosa de llevarlo al mecánico.

Lo que sí podemos ver nosotros mismos es, por ejemplo, la presión de las ruedas. Y no hace falta ir a una gasolinera si tenemos un compresor de aire en casa, como el que vende Xiaomi. La marca china tiene varios accesorios para el coche, y este en particular permite mantener la presión en su estado correcto.

Compresor de Xiaomi

El no tenerla demasiada baja permite que no se gaste más combustible de la cuenta ya que si están desinfladas la superficie de rozamiento es mayor, el consumo también y, además, hay más posibilidades de sufrir un pinchazo, con lo que eso puede suponer en un viaje de larga distancia.