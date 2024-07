Google Pixel 9 Pro es oficial: Google enseña por primera vez su “móvil para la era Gemini”

Que Google tiene un serio problema con las filtraciones es algo evidente desde que empezaron a publicarse detalles de la gama Pixel 9 incluso antes de que el Pixel 8 fuese lanzado.

Conocemos algunas de las mayores novedades desde principios de año, como el nuevo diseño con bordes planos y la nueva ‘isla’ para las cámaras que sustituye a la famosa ‘banda’. Incluso hace poco hemos visto vídeos reales de los Pixel 9. Y sí, también se han filtrado los precios del Pixel 9.

En Google han debido pensar que, si no puedes contra el enemigo, es mejor unirse a él, porque hoy ha dado la campanada mostrando el nuevo Pixel 9 Pro de manera oficial. En efecto, el lector de EL ESPAÑOL – El Androide Libre sabrá muy bien que los nuevos móviles de Google no se iban a presentar hasta el evento Made by Google que se celebrará el próximo 13 de agosto; pero la compañía ha decidido saltarse sus propias reglas.

En un vídeo publicado en YouTube y en fotos publicadas en las cuentas de redes sociales, Google confirma todas las filtraciones; el Pixel 9 Pro es exactamente como se rumoreaba, con el cambio en el diseño que está siendo alabado y criticado a partes iguales. Una de las fotos oficiales resalta el conjunto de cámaras, que muestra sensores más grandes que los del Pixel 8 Pro, indicando una mejora en al menos el gran angular y el telefoto. Además, se mantiene el sensor de temperatura.

Las publicaciones en redes sociales también dejan claro cuál será el enfoque de Google con sus nuevos móviles: la Inteligencia Artificial. La compañía ha declarado que el Pixel 9 Pro es un móvil “construido para la era Gemini”, dejando claro que el dispositivo estará preparado para las nuevas funciones que recibirá la IA de Google.

Google Pixel Pro Google El Androide Libre

Es de esperar que la presentación se centre principalmente en esas novedades, y tal vez por eso Google ha preferido adelantar aspectos como el diseño de los móviles que probablemente no recibirán tanto tiempo durante la conferencia.

En el vídeo publicado, se muestra cómo el Pixel 9 Pro se usa para pedirle a Gemini que escriba "una carta para romper" con nuestro móvil viejo; la apuesta de Google es que las funciones de IA sean un motivo para cambiar de móvil para los usuarios que están contentos con el suyo, y tal vez por eso podría regalar Gemini Advanced con la compra del Pixel 9 Pro.

Por el momento, el Pixel 9 Pro es el único modelo que ha enseñado Google, y puede que no sea el único, y que el Pixel 9 básico también sea ‘filtrado oficialmente’ más adelante. Pero recordemos que en esta ocasión, la gama Pixel estará compuesta por más dispositivos, con la esperada llegada de un Pixel 9 Pro XL con pantalla más grande.

Sobre eso, llama la atención que el material publicado por Google sobre el Pixel 9 Pro no muestre referencias de tamaño, lo que puede indicar que, en efecto, este dispositivo tendría un tamaño similar al del Pixel 9 básico.