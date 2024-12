Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperan su segundo hijo: la historia de una inocentada que terminó siendo real

Cristina Pedroche (36 años) y el chef Dabiz Muñoz (44) han recibido, sin lugar a dudas, el mejor regalo para terminar 2024. Este lunes, 30 de diciembre, se ha hecho público que la presentadora y el chef volverán a ser padres, tras la llegada de su primogénita, Laia, el 14 de julio de 2023.

Una excelsa y feliz noticia que ha visto la luz a escasas horas de que Pedroche dé las Campanadas de Fin de Año desde la Puerta del Sol. Según ha avanzado Vanitais y confirmado ¡HOLA!, Cristina está embarazada. "No es una inocentada, es real. Cristina está embarazada", explica el último medio citado.

Lo cierto es que los rumores de un posible estado de gestación comenzaron a circular con especial intensidad el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, cuando la afamada pareja colgó un vídeo en sus respectivas redes sociales en el que se insinuaba la felicidad de unos padres al enterarse de un embarazo.

"Dos años después...", firmaban ambos el vídeo. En el material audiovisual se puede ver a Pedroche en primer plano, concentrada y con gesto atribulado, mirando un predictor. "Ay, no sé, parece que hay algo", empieza explicando ella, de forma críptica, buscando la aprobación de su pareja. Muñoz se asoma y toma el protagonismo.

Ante una Pedroche nerviosísima, que le pregunta a Dabiz si "hay una línea" -que indique el embarazo en el aparato-, el chef responde: "Sí, sí, hay una línea". La comunicadora de Vallecas ya no contiene por más tiempo la emoción, y exclama: "Hay una línea, ¡hay una línea!".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Gtres

Ambos, emocionados, se abrazan y ahí termina el vídeo. Claro está, teniendo en cuenta que el vídeo se publicó, como decíamos unas líneas arriba, el 28 de diciembre, muchos seguidores de ambos lo pusieron en duda. "Es una inocentada", "No nos lo creemos", "¿A quién se le ocurre decirlo un 28 de diciembre?", "¿Quién se lo va a creer?".

No obstante, sí hubo quien dio veracidad al vídeo. Entre ellos, rostros reconocidos del panorama nacional como Tamara Falcó (43), Daphne Cañizares (33) o Elena Furiase (36). Todos dieron un paso al frente y llenaron los muros de Instagram de Cristina y Dabiz de plácemes y enhorabuenas.

"Ganas de verle la carita", "Enhorabuena a los dos", "Una pareja divina", "Es una noticia preciosa", son algunas de las reacciones que se pueden leer en sus perfiles públicos. Explica este lunes, día 30, Vanitatis que el embarazo de Pedroche ha modificado su vestido en los últimos meses.

Lo corrobora, además, su íntimo amigo, Josie, y diseñador de su vestido de Fin de Año: "¡Ese bebé será un sobrinito más! Desde el principio trabajamos el vestido con un talle bajísimo, pero hace un mes tuvimos que cambiar de plan (con la modificación que eso supone) ya que no se sentía del todo cómoda. Son cosas que pasan y, al final, el diseño original difiere del resultado".

En otro orden de cosas, conviene puntualizar que tanto Cristina como Dabiz han llevado el nacimiento de su primera hija con absoluta discreción. La dupla ha luchado por preservar la privacidad de la menor. Esto, eso sí, no es óbice para que Pedroche no haya manifestado en diversos momentos lo duro que le ha resultado su debut en la maternidad.

Tanto en actos públicos y entrevistas, como en su libro, Gracias al miedo, Cristina ha expuesto su sentir y parecer, y la travesía de ser madre.

Hace un tiempo, el pasado mes de octubre, EL ESPAÑOL pudo charlar con la presentadora y así se manifestaba sobre su proceso de ser madre: "Estoy avanzando con buena letra. No puedo decir que esté ya al cien por cien. Creo que la mujer que era antes de dar a luz ya no está y no va a volver. Pero estoy encontrando cosas que me recuerda a mí yo del pasado y estoy mucho mejor, mucho más tranquila".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en una fotografía tomada en abril de 2023, en Miami, Estados Unidos. Gtres

"No digo que ya no llore nunca, porque de vez en cuando todavía tengo alguna bajona. Pero estoy mucho mejor. (...) Es tener paciencia y ser flexible con uno mismo. No todo saldrá como me imagino, pero lo importante es que la niña esté bien, esté feliz, esté creciendo y eso es porque lo estoy haciendo bien. Eso es lo que me digo todo el rato".

En aquella interviú, también habló de su balance de año 2024, y sostuvo: "Veo que me gusta la persona que soy y es el balance que hago cada día. Me gusta la persona que soy y en la que me estoy convirtiendo. Miro atrás y digo: 'Qué guay en lo que me he convertido'. La de antes también me gustaba, pero ahora me gusta más. Creo que soy más madura, más paciente".

Nacimiento y bautizo de Laia

En julio de 2023 nació la primera hija de ambos. Se trató de un parto natural. Cristina dio a luz en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Tal y como relató Semana, la de Vallecas alumbró a su hija "en una planta diferente a maternidad. (...) La han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones".

"Ha sido un parto rápido, sin complicaciones", a través del hipnoparto. "Te amaremos y protegeremos siempre", aseguró Cristina. Un detalle que compartió también Pedroche en la publicación fue el nombre completo de su hija: Laia Pedroche Muñoz, lo que significa que decidieron romper toda norma tradicional.

El matrimonio, feliz, posando en una fotografía para sus redes sociales.

Cambiaron así el orden de los apellidos y poner primero el de ella (Pedroche) y después el de él (Muñoz). En estos 10 años de relación, la vallecana y el chef de DiverXO conforman una de las parejas más consolidadas del panorama español.

Laia, la pequeña de la casa, fue bautizada en secreto el pasado mes de septiembre. Así lo desveló Cristina en una entrevista en el pódcast Poco se habla, que presentan Ana Brito y Xuso Jones (35). Se trató de una ceremonia íntima y muy recogida, a la que tan sólo acudieron los padres de la pequeña y los abuelos de ésta -tanto maternos como paternos-.

"Estuvimos David, y sus padres y los míos. Y nadie más. Nadie se ha enterado", agregó la de Vallecas. "Fue en la calle de Los Pedroches, es muy fuerte. En la parroquia de Santa Eulalia, que está en la calle de Los Pedroches, en Entrevías, mi barrio de siempre", apostilló.

Huelga decir en este punto que Cristina y David se casaron el 24 de octubre de 2015, en su casa, en un casamiento íntimo, a los 10 meses de conocerse y después de que el chef consiguiera los papeles de divorcio de la que fuera su esposa entre 2010 y 2014, Ángela Montero. A pesar de aquel enlace, Pedroche tiene un sueño: pasar por la vicaría.

Y así se lo transmitió Cristina a Ana y Xuso en su pódcast: "Ahora sólo falta casarme por la iglesia". Lo desea hacer pronto, rapidísimo porque se ha dado cuenta Pedroche de que vivir es urgente, que realizar nuestros sueños apremia: "Después del verano, me he dado cuenta de que la vida es muy corta".