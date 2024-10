Luis Font intenta huir de la maldición de Locomía: su proyecto para ganar dinero con contenido para adultos

Luis Font, ex de Locomía antes de entrar en el metro a tocar. Sara Fernández EL ESPAÑOL

El grupo Locomía, fundado en 1984, cumple este año sus cuatro décadas de vida. Un tiempo en el que han sido un referente en la música pop electrónica, pero que también ha pasado por etapas muy difíciles para sus integrantes. Fue en el pasado mes de mayo cuando sus integrantes originales volvieron a ponerse en el primer plano después del estreno de Disco, Ibiza, Locomía.

Siempre se ha dicho que en torno a la formación existía una especie de maldición, de la que ellos no han querido hablar nunca y que han negado en repetidas ocasiones. Pero la realidad es que en su casi medio siglo de vida han sido protagonistas por noticias negativas. En este tiempo, tres de los 15 artistas que han pasado por el grupo han fallecido.

En estos últimos los hermanos Xavier Font (61 años) y Luis Font (55) han estado en el foco mediático: el primero, ha anunciado que tiene cáncer de próstata y que va a ser padre por gestación subrogada; el segundo, ha estado cantando en el metro de Madrid e incluso ha llegado a dormir en la calle por falta de dinero.

Más allá de sus problemas individuales, el pequeño del clan ha aireado públicamente los problemas personales que tiene con su hermano mayor. "Hizo que me expulsaran de Locomía y caí en un pozo sin fondo que me causó una depresión y una adicción muy fuerte", confesó en una entrevista a la revista Pronto.

En este último año, Luis Font ha pedido ayuda para encontrar trabajo y poder ganarse la vida con la música. Al ver que estas oportunidades no le llegaban, decidió convertirse en artista callejero y cantar en el metro de Madrid. Ahora parece que poco a poco la vida le vuelve a sonreír y ha tomado una drástica decisión con la que pretende ganar dinero.

Tal y como él mismo se ha encargado de explicar en sus redes sociales, en las que acumula más de 2.000 seguidores, ha anunciado que en los próximos días va a abrir su cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido de pago para adultos. Son muchos los rostros conocidos que han encontrado una fuente secundaria de ingresos y ahora le toca el turno a él de probar suerte.

Pero antes de que inaugure de manera oficial este perfil, Luis Font ofrece fotografías privadas y desvela también los detalles del precio: una foto cuesta 40 euros; tres fotos 100 euros. Denomina a este pack como The Hung Man The Trilogy. "Son tres fotos donde muestro mi esplendor sin censuras. No apto para mojigatos", escribe junto a una fotografía en la que se le puede ver su torso.

Al mismo tiempo que pone en marcha esta nueva idea, Luis Font continúa publicando vídeos en los que aparece cantando para que así puedan llegarle contrataciones y poder dedicarse a lo que realmente le gusta, que es la música.

En los meses más difíciles de su vida, la ayuda de sus amigos ha sido fundamental. Han sido ellos quienes se han encargado de apoyarle económicamente y también de darle un refugio tras unos días viviendo en la calle. Él mismo llegó a confesar que lo máximo que podía llegar a ganar en el metro eran 20 euros, algo que no cubría sus necesidades básicas.

Aunque dicen que las enfermedades unen a las personas, la relación con su hermano no parece que vaya a llegar nunca a un punto intermedio en el que ambas partes se entiendan. "Él se cree a día de hoy el ombligo del mundo, pero lo que ha hecho es romper una familia maravillosa. Es un manipulador, un terrorista emocional y familiar. La cara es el espejo del alma y él la tiene que tener muy sucia", defendió en una entrevista para este periódico. Locomía sigue estando muy presente en su vida, pero desde un punto alejado del foco por problemas con sus miembros.