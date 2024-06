Xavier Font, de Locomía, será padre por gestación subrogada a los 61 años junto a su joven pareja de 27

Locomía fue durante años una de las bandas más populares y con más éxitos de la década de los 80 y los 90 en España. Ahora vuelven a ser tendencia después de la película sobre los inicios que se estrenó el pasado mes de mayo, Disco, Ibiza, Locomía.

Precisamente fue en este estreno donde Xavier Font (61 años), uno de los fundadores de la mítica banda, anunció que había sido diagnosticado de cáncer de próstata. Una noticia inesperada que llegaba en uno de los momentos más felices para él después de que su vida volviese a copar titulares.

A pesar del mal momento en cuanto a la salud se refiere, sí que está atravesando un buen momento personal. Hace unos días anunciaba que a finales de este 2024 se convertirá en padre de su primer hijo y lo compartía con sus seguidores.

Lo hará junto a su pareja, Harold Cara (27), a través de la gestación subrogada. Así cumplirá uno de sus grandes sueños. Lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram con una imagen de la ecografía del pequeño: "Xavier Font Junior en camino para cambiar el mundo. Pura luz".

Son pocos los detalles que se conocen de esta noticia inesperada y que llega en un momento difícil. Según ha revelado el propio cantante en la fotografía compartida, la gestante es originaria de Cuba y se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo. Precisamente, su pareja también es de este país.

La pareja, que se lleva 34 años, se conoció a través de una aplicación de citas en 2021 y desde la distancia. Actualmente, residen en Barcelona, donde tienen previsto criar al pequeño. Como ya viene siendo habitual en estos casos, ha regresado el debate sobre la gestación subrogada ya que para muchos está vinculada directamente con la explotación del cuerpo de las mujeres.

Este nacimiento llegará en uno de los momentos más difíciles para él mientras hace frente al tratamiento contra el cáncer de próstata. "Hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí que no en otro sitio", anunció ante los micrófonos de Europa Press.

En este tiempo ha demostrado que su carácter y personalidad se mantiene intacto. "Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó, y voy a seguir. Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como ya he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador", defendía el artista demostrando mucho optimismo.