Última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz tras su preocupante ingreso en el hospital: habla Mayte Zaldívar

El pasado miércoles, 5 de junio, volvieron a saltar todas las alarmas en el entorno de Julián Muñoz (76 años). El exalcalde de Marbella ingresaba de nuevo y de manera inesperada en el hospital. En un primer momento se especuló con que esta visita se debía a un empeoramiento de su salud, pero las últimas horas han rebajado la preocupación por su estado.

Desde este momento, su ahora mujer, Mayte Zaldívar (67), no le ha dejado solo y le ha acompañado en cada momento de su ingreso. En una de sus últimas visitas al Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, su esposa aseguró con una sonrisa que habían recibido "buenas noticias" relacionadas con el estado del exalcalde y que estaban todos "muy contentos".

Un semblante que ha cambiado radicalmente en la visita que ha tenido lugar a primera hora de este viernes, 7 de junio. Mayte ha sido captada una vez más por las cámaras de los medios de comunicación que hacen guardia en el centro hospitalario.

Julián Muñoz junto a su hija Elia. Gtres

Ha llegado muy seria junto a su hija Elia Muñoz. Minutos después de este momento, se ha podido ver a Julián Muñoz dando un tranquilo paseo por los jardines del hospital en su compañía. Ha reaparecido mucho más delgado y caminando con cierta dificultad. Sin embargo, este momento ha desmentido la extrema gravedad de la que se ha estado hablando en los últimos días.

Después de esta breve visita, han abandonado el centro y la hostelera ha querido dar la última hora sobre su salud: "Esta mejor, gracias. Tranquilo". Sin embargo, se ha mostrado cansada de la presión mediática y de la presencia de cámaras a las puertas. "Siempre es lo mismo. Poner lo de ayer y es lo de hoy. Ya lo he dicho y repetirlo ya... No voy a decir nada más de verdad. Lo puedes cortar que no voy a decir más. A la gente le molesta que la graben, hay que respetar a los demás", ha explicado.

Una crítica que ha continuado: "Nos quedamos con que hay que respetar a todo el mundo, entonces si me queréis grabar a mí me grabáis, pero por favor, a la gente no le gusta que la graben y sobre todo cuando entras a un hospital que no se va por un capricho, ¿vale? Si respetáis esto yo os lo agradezco", ha sentenciado.

Mayte Zaldívar en su visita a Julián Muñoz. Gtres

Julián Muñoz y su familia están atravesando uno de los momentos más complicados de los últimos años. Fue a principios cuando el exalcalde confesó a un amigo periodista que se enfrentaba a un "cáncer galopante". Todo ello después de permanecer ingresado en el hospital a causa de una insuficiencia respiratoria.

En todo este tiempo, Julián Muñoz ha estado arropado por sus hijas, Eloisa y Elia, así como por Mayte Zaldívar, con quien recientemente volvió a contraer matrimonio 17 años de su mediático divorcio.