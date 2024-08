Alice Campello y Álvaro Morata se divorcian tras ocho años juntos y cuatro hijos: “Es una decisión dolorosa”

Las redes sociales dicen mucho más de una relación de lo que se puede esperar y en los últimos años se han convertido en el reflejo de lo que sucede de puertas para dentro de la vida privada de los rostros más conocidos. Es cada vez más habitual enterarse de una ruptura gracias a movimientos en Instagram o likes sospechosos que dejan entrever algo más allá.

Eso es, precisamente, lo que le ha ocurrido a Álvaro Morata (31 años) y Alice Campello (29). Los últimos movimientos en redes sociales del matrimonio han iniciado una serie de rumores sobre la situación que estarían atravesando que se han confirmado hace tan solo unos minutos. El futbolista y la influencer han decidido divorciarse después de ochos años de relación y cuatro hijos en común, tal y como ha confirmado Álvaro Morata.

Muchos seguidores han comprobado cómo en las últimas semanas la pareja se ha mantenido distante, no han compartido imágenes juntos y han pasado unos días por separado. Los rumores comenzaron a última hora de este domingo, 11 de agosto, cuando ambos hacían cambios en su perfil de Instagram: se quitaban su foto principal en la que aparece con el resto de su familia y eliminaban las destacadas en familia. Sin embargo, ella negaba todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alice Campello (@alicecampello)

A primera hora de este lunes, ha sido el deportista español quien ha confirmado la ruptura entre ellos con un stories. "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", comienza.

"Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía. No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", continúa explicando el ahora jugador del AC Milan.

"Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje", concluye un escrito. Minutos después, ha sido ella quien ha explicado también lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alice Campello (@alicecampello)

"Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto. Solo puedo decir que en estos ochos años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto", comienza el comunicado compartido por la italiana.

"No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", continúa defendiendo, al mismo tiempo que confirma que no es un buen momento para ella.

"Siempre nos hemos prometido por respeto a todo lo que hemos vivido de no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos y de acabar antes de ello y así ha sido. Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre", concluye.

Primeras reacciones

Álvaro Morata y Alice Campello en una imagen de archivo. Gtres

El movimiento que más había llamado la atención fue el cambio en los nombres donde se hacía referencia a su estado matrimonial: "marido de Alice Campello" y "mujer de Álvaro Morata". Ya no hay ni rastro de eso. Ante todo el revuelo generado, la italiana fue la primera en dar la cara a través de Instagram y negar todo. Lo hizo respondiendo a los comentarios de sus seguidores. "¿Lo has dejado con Álvaro? He leído en Twitter que hay señales, Alice por dios no", le escribió un usuario.

Tres horas más tarde, ya había respuesta: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo... Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco... si hay una certeza que hay en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea".

La empresaria continuó respondiendo a las críticas y a los comentarios sobre su relación. "Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos... me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", afirma de manera tajante. Sin embargo, ahora se ha confirmado lo que en las últimas horas ha sido un secreto a voces.