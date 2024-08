Antonio Rossi y Hugo Fuertes, a un paso de su gran boda: el menú, el lugar y la incógnita de los famosos invitados

Quedan exactamente cuatro días para la que será una de las bodas del verano. Después de casi tres años de relación, Antonio Rossi (44 años) y Hugo Fuertes (26) se darán el 'sí, quiero' en una celebración a la que están invitados más de 260 personas entre familiares, amigos y compañeros de profesión de la pareja.

No será una boda normal, ya que han preferido darle su toque personal y organizarla a su manera. No contarán con la figura de los padrinos, aunque sí que tendrán testigos. Tampoco se intercambiarán las alianzas tradicionales de matrimonio.

Lo cierto es que la pareja se está encargando de compartir con sus seguidores en redes sociales todos los avances de los últimos meses en lo que respecta a la preparación del que va a ser su gran día. Hay detalles que todavía quedan por conocerse, pero que verán la luz el próximo viernes, 16 de agosto.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Hugo Fuertes para conocer cómo se encuentra la pareja antes de esta fecha marcada en rojo en el calendario desde hace ya tiempo. El modelo ha asegurado que no están nerviosos, pero sí "sensibles". Todo está perfectamente planteado para que "no haya opción de que salga mal".

Otro de los detalles que ha querido destacar uno de los novios a este periódico es que dormirán juntos, antes y después de la ceremonia, dejando de lado las tradiciones de pasar la última noche en habitaciones diferentes. Lo harán en su casa y con la compañía de su inseparable perro. Además, ya se han visto vestidos de novios y se prepararán juntos. "Cero tonterías antiguas. Todo juntos", ha afirmado.

Este medio conoce algunos de los detalles de la tan esperada celebración. Se darán el 'sí, quiero' en una de las fincas del Grupo Mónico, un referente en el sector nupcial que han elegido rostros conocidos como María García de Jaime (28) y Tomás Páramo (28) para sus celebraciones. Será una boda tipo cóctel, motivo por el que los novios ofrecerán a sus invitados 16 aperitivos, entre calientes y fríos. Hugo Fuertes ya confirmó cuáles iban a ser las nueve estaciones de comida: ostras, jamón, arroz y fideuá, propuesta asiática, quesos y pescaíto frito.

También habrá tarta y variedad de postres. En cuanto a las bebidas, contarán con dos corners de margaritas y mojitos, vino manzanilla y tequila. Para los arreglos florales, han confiado en el proveedor MDR, referente en el sector y a quien Antonio Rossi definió como "una fenómena" por la capacidad de captar lo que la pareja busca para su gran día.

Uno de los grandes secretos, como no podía ser de otra manera, es el look del futuro matrimonio. No han desvelado si acudirán en traje o chaqué, pero sí que han escogido a Mansolutely para la confección de estas prendas. No habrá un dresscode para los invitados: "Hay unas indicaciones. Al ser noche, las mujeres de largo y los hombres de oscuro. Pero mucha libertad en todo lo demás".

Otra de las grandes incógnitas es quiénes serán los invitados, un dato que Hugo no ha querido desvelar a este periódico. Es de esperar que acudan los compañeros de Antonio Rossi de la productora Unicorn y otros como Cristina Tarrega (57) o Ana Rosa Quintana (68). Habrá que esperar al próximo viernes para saber todos estos detalles.

Por el momento, han preferido mantener en secreto el destino de su luna de miel. Han compartido vídeos de la elección, pero no han querido dar pistas de la decisión final. Ya han anunciado que subirán a sus redes sociales algunos momentos de la boda, aunque ellos se olvidarán de los teléfonos: "Los dejaremos en la suite donde nos preparamos y todo el contenido será creado por profesionales".

Habrá que esperar al próximo domingo para que ellos mismos reconecten, tal y como han anunciado, ya que se tomarán un día de descanso para asimilar todo lo vivido. "A los invitados no les quitamos los móviles, porque no hacemos exclusiva. Entonces entre invitados y prensa seguro que veis algo antes de que nosotros publiquemos".