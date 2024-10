Diego Torres: "Entre las responsabilidades que tengo, dejo espacio para poder estar y disfrutar mi rol de padre"

Han pasado 10 días desde que el cantante argentino Diego Torres (53 años) lanzó Amuleto, un tema dedicado a aquellas personas convertidas en talismanes y que da inicio a un próximo proyecto. "Es la primera canción de un nuevo disco", ha comentado el artista a EL ESPAÑOL.

Amuleto ha salido a la luz en un gran año para Diego Torres. A su augurado éxito suma su reciente álbum, Mejor que ayer, la celebración por el vigésimo aniversario de su disco MTV Unplugged y la gira de conciertos que comenzó en Madrid el pasado viernes, 11 de octubre, en el marco del Día de la Hispanidad.

En lo personal, para el cantante también transcurren buenos tiempos. No sólo está arropado por su fans. En su día a día también ejercen de talismán su novia, Martina Díaz, y su hija, Nina.

Amuleto es una suerte de homenaje a esas personas que se convierten en un talismán. ¿Por qué se ha inspirado en ello en este momento de su vida?

Nació de la inspiración y me parecía interesante escribir sobre las personas que nos acompañan y que acompañamos en la vida, en buenas y malas. Así que feliz de estar lanzando esta canción y lo que estoy recibiendo. Desde hace poquitos días, cuando salió, ha sido tan gratificante... Estoy muy, muy feliz con el recibimiento que está teniendo Amuleto.

¿Quién o quiénes son su amuleto?

Mis amuletos son mis afectos. Desde amigos, mi hija, mi novia, familia... Son mis amuletos y nos acompañamos.

En el videoclip lleva un colgante como amuleto. ¿Suele utilizarlo?

Sí, sí, me encantan. Me encanta también los collares, las pulseras... Mi hija y yo somos fanáticos de eso. Siempre vamos a ferias y ella, además, hace pulseras o collares... Así que es algo que nos gusta a los dos.

Llevamos menos de dos minutos de entrevista y ya ha mencionado a su hija en dos ocasiones. ¿Cómo compagina lo profesional y lo que implica ser un cantante con la paternidad?

Tratando de manejar el calendario. Entre las responsabilidades que uno tiene, viajando, trabajando y dejando espacio para poder estar y disfrutar mi función de padre. Llevarla al colegio, a sus actividades, compartir juntos la vida... Necesito todo el tiempo eso. Uno aprende un poco a equilibrar.

Diego Torres, en un posado en Madrid el pasado marzo. Gtres

Profesionalmente, ¿cómo se encuentra? Parece estar siendo un gran año. Nuevas canciones, nuevo disco, nueva gira...

Muy contento con lo que ha pasado con este último disco, Mejor que ayer. Con las canciones... Bueno, con Mejor que ayer como canción, que realmente ha sido un suceso muy grande en tantos lugares... Ha calado muy hondo el mensaje de esta canción que habla de la derrota. Entender que vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar, en lo que siento que a veces es tan inmediato, tan exitista, generando tantos trastornos de ansiedad en nosotros los seres humanos... Creo que la canción enganchó a mucha gente que a lo mejor se sintió conectada. Y así otras cosas que trae el disco. La letra de la vida, una canción junto a mis sobrinos... Somos una familia de artistas... Kapun junto a Carlos Vives, y ahora Amuleto, que es la primera canción de un próximo disco. El tour abriendo nuevas fechas. Así que muy bien.

¿Ha pasado por algún trastorno de ansiedad?

Por suerte no. Pero creo que de alguna manera todos cargamos ansiedad. Creo que el mundo se ha acelerado y todo es mucho más rápido. Creo que la tecnología también influye en nuestras vidas. El mundo ha cambiado ciertos parámetros a como era hace 20, 30 años atrás.

¿Le parece importante que se toquen estos tipos de temas en la música?

Me parece que es algo que está instalado en todos. Y como padres también. En las generaciones jóvenes, que ya nacen con la tecnología, es algo que está bueno tenerlo en cuenta. Como la igualdad, la salud mental... Son temas que han salido más a la luz y que está bien tratarlos.

Está siendo un gran año en lo profesional. Personalmente, ¿cómo está?

Bien, muy bien.

Todavía muchos le conocen como Diego Torres, el cantante de Color Esperanza. ¿Le gusta llevar ese título cuando la canción lleva más de 20 años?

No lucho contra mis canciones. Realmente disfruto de lo que ha provocado esa canción. Y agradecido de poder acompañar la vida de mucha gente con las canciones, en las buenas y en las malas. Pero a esta altura ya son muchas canciones, muchos discos, gracias a Dios. Y por eso me pone feliz seguir sacando canciones nuevas y la aceptación que también tienen.

Diego Torres, en un concierto en Marbella. Gtres

Comenzó su nueva gira en España el pasado 11 de octubre. ¿Qué significa nuestro país para usted?

España es un lugar muy, muy cercano por una cuestión afectiva. Estamos muy comunicados entre España y en este caso mi país, Argentina, por lazos de sangre. Mucha gente, años antes, viajó a Argentina a abrirse camino. Muchos argentinos ahora se abren camino en España, que es el país al que yo venía de pequeña con mis padres, que venía de adolescencia a visitar a una hermana que vivía aquí. He venido después como artista, he hecho grandes amigos, un público... Madrid es una ciudad que tiene mucha historia para mí. He recorrido España y arrancar la gira aquí es una alegría. Y bueno después a seguir visitando ciudades y países.

Su concierto se celebró en el marco del Día de la Hispanidad. ¿Qué significado tiene esta fecha para usted? ¿Piensa que España debe pedir perdón a Latinoamérica por la conquista, después de 500 años?

Me parece que hay motivos para celebrar. Me parece que lo que pasó hace 500 años corresponde a un mundo que era distinto. Creo que hoy las cosas son diferentes a como fueron los años anteriores. Celebro los buenos lazos que tiene Latinoamérica con España a través de la música, de la literatura, de la cultura. No somos países que estemos enfrentados en este momento como existen en otras partes del mundo. Me parece que hay muchos buenos motivos para mantener esa relación.

Después de España, ¿qué sigue?

Voy a Colombia, México, Argentina, Uruguay, Perú... Y termino con una función nueva que abrimos en Buenos Aires, así que va a ser un final de año muy, muy intenso. Y vuelvo a España en abril. El 12 de abril a Málaga, el 14 a Barcelona y el 15 a Madrid.