David Otero: "Me parecería completamente normal que con 70 años nadie quisiera escuchar mis canciones"

Como todos los años el inicio del otoño viene acompañado de múltiples eventos en los que cantantes, actrices e influencers se dan cita con sus mejores galas y emocionados de vivir noches tan importantes e intensas como la que pudieron disfrutar este pasado martes 8 de octubre.

Barcelona acogía en el Museu Marítim la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2024, donde se han conocido los artistas y bandas nacionales e internacionales que optan a premio en las diferentes categorías. Comienza así la cuenta atrás para una nueva edición de la fiesta de la música más importante de nuestro país. Este año, los galardones viajan a la Ciudad Condal y se celebrarán el 8 de noviembre en el Palau Sant Jordi. Como previa, llegará a la ciudad la Music Week, con conciertos y actividades programadas en todos sus rincones del 3 al 7 de noviembre.

La cena ha contado con la asistencia de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y de Albert Dalmau, consejero de la Presidencia de Cataluña. Así como de un gran número de artistas, entre ellos, Estopa, Ana Mena (27 años), Dani Fernández (32), Abraham Mateo (26) y David Otero (44). EL ESPAÑOL ha podido acudir a la ceremonia y ha tenido la oportunidad de dialogar con el cantante sobre sus proyectos profesionales y cómo siente la música actual tras una amplia trayectoria a sus espaldas.

¿Cómo se siente?

Muy tranquilo, me da gusto. Ya he venido muchas veces, muchos años. Y vengo a disfrutar, a pasarlo bien.

¿Se pone nervioso en este tipo de eventos a día de hoy?

No, porque vengo siempre pensando que no me van a nominar. Nunca me he llevado un premio además. Bueno, me llevé con El Canto del Loco, pero nunca uno en solitario.

Pero ha estado nominado en varias galas

Sí, sí, pero me nominen o no me nominen, no lo pienso ya. Vengo tranquilo y a disfrutar de la ceremonia con mis compañeros.

¿Esta tranquilidad es una cosa que empezó a desarrollar a lo largo de su carrera o siempre ha sido así?

Decente, tranquilo, descentrado. Siempre he sido así. Aunque sigo poniéndome nervioso antes de un concierto, pero esto sé que es, por así decirlo, una especie de ficción. Es como si me metiese en una serie de tele.

¿Diría que ya no hay cabida a la sorpresa?

No. Al final, cómo te expones hacia los medios, lo que ven de ti, lo que piensan, lo que tal. Siento que se aleja de la realidad todo esto.

David Otero, en la alfombra roja. Gtres

Y, en medio de toda esta ficción, ¿alguna vez se ha 'googleado'?

Hay gente que se imagina así. No me googleo nada, no busco nada mío. No me gusta nada. Ni leo mis entrevistas, ni me veo los pódcast que hago.

¿Le da vergüenza?

No me gusta nada. Me siento imbécil y me caigo mal.

¿Considera que tiene que ver con la crítica que hace de las redes sociales en su último álbum, Inteligencia Natural?

Soy de redes y me lo paso muy bien con ellas, pero trato de no estar muy pendiente. Yo creo que es lo más sano. Es como el que le sienta mal el gluten y no come gluten, pues yo no consumo mucho opinología de los demás. Así que, para que me dé indigestión, prefiero no comer pan. Yo siempre voy a lo mío, a mi bola.

¿Musicalmente hacia dónde va dirigido ahora?

Me gustaría sentirme cada vez más auténtico, más natural y más a gusto conmigo mismo, sobre todo. Ese es mi objetivo principal.

En este mundo tan complicado como es la música ¿qué consejo le daría a alguien de su entorno que se quiera dedicar a esto?

Sobre todo que tenga claro lo que quiere desde el minuto uno. Esto al final es una ficción y va mucho más allá de un escenario. Al final, la persona que hay detrás, cómo te comportas en casa, cómo te presentas ante tu familia y amigos es lo más importante. Ahí está la verdad. Sé bueno en la intimidad. Trátate bien y trata bien a los que tienes alrededor. Todo eso es lo que realmente importa.

David Otero, en un evento en Madrid en septiembre de 2024. Gtres

Después de tantos años de trayectoria profesional, ¿le daría miedo que esta ficción se termine en algún momento?

Si te soy sincero es algo en lo que pienso frecuentemente. Pienso que puede llegar algún día que no interese a nadie lo que hago. No depende de mí. Aunque, siendo sincero, me parecería completamente normal que con 70 años nadie quisiera escuchar mis canciones.

Aunque eso pasase, usted ha dejado una enorme huella musical con tanto con su trayectoria como solista como por su paso en El Canto del Loco

Yo estoy feliz de la historia que he tenido. Soy lo que soy gracias a lo que fui y nunca voy a renegar de ello.

Alegre, entonces, por ese nuevo 'sold out' de su primo, Dani Martín, en el WiZink Center?

Siempre, claro que sí. Esas canciones están hechas para seguir petándolo años y años. O sea, que sí, me alegro muchísimo por él y su equipo.